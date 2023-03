Indien: Wie sich Datenschützer gegen Überwachung wehren

Im indischen Hyderabad wird mit Gesichtserkennungskameras an einer flächendeckenden Überwachung gearbeitet. Bürger, die ins Visier der Polizei geraten, wissen nicht, wo ihre Daten geteilt werden, und wehren sich.

Wie funktionieren Big-Data-Analysen?

Big Data kann Gesellschaften helfen, zukünftige Bedürfnisse besser abzuschätzen. Zum Beispiel kann durch frühzeitige Vorhersage von Geburtenraten besser geplant werden, wieviel Lehrpersonal es in Zukunft braucht.

Smart City Hyderabad: Ein Modell für ganz Indien?

Hyderabad gilt als eine der am stärksten überwachten Städte in Indien. Mehr als 10.000 Kameras sind auf die Bevölkerung gerichtet. Doch wie wird zwischen der Nutzung der Daten und dem Schutz der Privatsphäre abgewogen?

Vorbild Estland: Die digitale Republik

Estland hat sich seit Jahren der digitalen Transformation verschrieben. Fast alles kann online erledigt werden, vom neuen Pass bis zur Stimmabgabe. Hohe Sicherheitsstandards sollen einen starken Datenschutz garantieren.

Wann kommt das Datenschutzgesetz für Indien?

Seit langem soll in Indien ein Datenschutzgesetz kommen. In dieser unklaren Situation wollen Datenschützer wissen, nach welchen Regeln bisher Informationen über die Bevölkerung erhoben, gesammelt und verarbeitet werden.

Sendezeiten:

DW Deutsch

DI 28.03.2023 – 16:45 UTC

MI 29.03.2023 – 07:00 UTC

MI 29.03.2023 – 12:15 UTC

MI 29.03.2023 – 21:15 UTC

DO 30.03.2023– 10:45 UTC

DO 30.03.2023 – 14:45 UTC

DO 30.03.2023 – 23:45 UTC

FR 31.03.2023 – 03:15 UTC

FR 31.03.2023 – 09:15 UTC

FR 31.03.2023 – 18:45 UTC

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8



DW Deutsch+

DI 28.03.2023 – 16:45 UTC

MI 29.03.2023 – 05:45 UTC

MI 29.03.2023 – 12:15 UTC

MI 29.03.2023 – 21:15 UTC

DO 30.03.2023 – 14:45 UTC

DO 30.03.2023 – 23:45 UTC

FR 31.03.2023 – 03:15 UTC

FR 31.03.2023 – 10:45 UTC

FR 31.03.2023 – 18:45 UTC

Vancouver UTC -7 | New York UTC -4| Sao Paulo UTC -3