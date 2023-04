Global 3000

Indien: Wer füttert die Künstliche Intelligenz?

Tausende Menschen in Niedriglohnländern sorgen dafür, dass KI besser funktioniert. In mühevoller Handarbeit füttern sie Computer mit Daten. In Indien gibt es ein Projekt, in dem diese Aufgaben von Menschen mit Behinderung übernommen werden. Das Ziel: Therapie, sowie die Chance auf einen Job.