Indien: Strichmännchen als Bedrohung ?

"Es begann als Hobby, um meine Freunde zum Lachen zu bringen", erzählt Rachita Taneja. Vor zehn Jahren lud sie ihren ersten Comic auf Facebook hoch. Die Menschenrechtsaktivistin, die damals schon für eine gemeinnützige Organisation arbeitete, war chronisch online. "Mir fiel es schwer, den Nachrichten zu entkommen", erzählte sie der DW auf dem Filmfestival der Menschenrechte in Berlin. Die indische Karikaturistin stellte hier "Drawing a Line" vor, einen Dokumentarfilm über ihre Arbeit.

Als sie mit dem Zeichnen begann, war Narendra Modi gerade zum Premierminister Indiens gewählt worden. Taneja hatte das Gefühl, dass sie auf die Versuche seiner Regierung, die Meinungsfreiheit einzuschränken, direkt reagieren musste.

Die Hauptrolle in ihren Comics spielen einfache Strichmännchen. Die Zeichnungen kommentieren alle möglichen sozialen, politischen und kulturellen Themen: von #MeToo und dem Patriarchat bis hin zu Meinungsfreiheit und der Diskriminierung von Minderheiten.

Die indische Karikaturistin Rachita Taneja beim Human Rights Film Festival in Berlin Bild: Elizabeth Grenier/DW

Die Cartoons sind in ihrer Webserie "Sanitary Panels" zusammengefasst - ein Wortspiel aus "sanitary pads" (Damenbinden) und "comic panels" (Comic-Panels). Der Titel spiegelt ihren feministischen Hintergrund wider. Zehn Jahre nach dem ersten Comic hat "Sanitary Panels" mehr als 133.000 Follower auf Instagram und fast 50.000 auf X. Taneja hat mittlerweile Fans auf der ganzen Welt und wurde 2024 mit dem Kofi Annan Courage in Cartooning Award ausgezeichnet.

Viel Hass im Internet

Doch bei all der Anerkennung sieht sich die indische politische Karikaturistin auch extremem Online-Hass ausgesetzt, bis hin zu Vergewaltigungs- und Todesdrohungen. Ihre Kritzeleien könnten sie sogar ins Gefängnis bringen. Der Oberste Gerichtshof hat 2020 ein Verfahren gegen sie eingeleitet. Teneja wird wegen "Missachtung des Gerichts" angeklagt, weil sie mit ihren Zeichnungen die Institution kritisiert haben soll. Auf den Fall wurde die Zeichnerin aufmerksam, weil jemand sie in den sozialen Medien getaggt hatte: "Ich habe auf Twitter erfahren, dass ein Verfahren gegen mich läuft, und hatte sofort eine Panikattacke", sagt sie.

Von anderen Karikaturisten erhält Taneja viel Unterstützung. Die Tatsache, dass sich eine der wichtigsten Institutionen Indiens durch ihr Projekt bedroht fühlen könnte, erscheint ihr surreal: "Wie kann das höchste Gericht in der größten Demokratie der Welt sich mit meinen Strichmännchen befassen?", fragt sie in der Dokumentation.

Indiens Meinungsfreiheit bedroht

"Seit Narendra Modi 2014 an die Macht kam, befinden sich die indischen Medien in einem 'inoffiziellen Ausnahmezustand'", stellt die Menschenrechtsorganisation "Reporter ohne Grenzen" fest, die Indien in ihrem Pressefreiheitsindex 2024 auf Platz 159 von 180 Ländern einstuft.

Die Organisation weist auch auf die engen Beziehungen zwischen Modi und den Familien hin, denen die wichtigsten Medien des Landes gehören. Infolgedessen, so stellt "Reporter ohne Grenzen" fest, dienen die Mainstream-Medien als Sprachrohr der Regierung. Modis Partei, die Bharatiya Janata Party (BJP), wird dafür kritisiert, dass sie die Agenda von Hindu-Extremisten vorantreibt, die in einem Klima der Straffreiheit Terror gegen Muslime säen.

Koordinierte Kampagnen, die zur Rache an Regierungskritikern aufrufen, werden von der hindunationalistischen Rechten organisiert: "Journalisten, die sich kritisch über die Regierung äußern, sind regelmäßig Online-Belästigungen, Einschüchterungen, Drohungen und physischen Angriffen sowie strafrechtlichen Verfolgungen und willkürlichen Verhaftungen ausgesetzt", heißt es im aktuellen Bericht von "Reporter ohne Grenzen".

Zensur kritischer Inhalte

Inzwischen bietet das Internet für viele Menschen im Land Alternativen zu traditionellen Medien: "Online-Nachrichten, insbesondere in den sozialen Medien, werden von einer jüngeren Bevölkerung bevorzugt und haben die Printmedien als Hauptnachrichtenquelle abgelöst", stellt "Reporter ohne Grenzen" fest. Die indische Regierung fühle sich durch die freie Verbreitung von Informationen bedroht und versuche daher, kritische Inhalte zu zensieren.

Die Meinungsfreiheit in Indien ist bedroht. Eindrücke vom alten Buchmarkt in Neu Delhi Bild: Subrata Goswami/DW

Ein BBC-Dokumentarfilm aus dem Jahr 2023, der die Rolle der Regierung von Narendra Modi bei der Verbreitung von Hass gegen die Muslime in Indien untersucht, wurde im Land zensiert. Die Behörden untersagten das Teilen von Ausschnitten der Dokumentation und forderten Twitter und YouTube auf, Links und Videos zu löschen.

Solche Zensurversuche bewirken jedoch oft genug das Gegenteil, da sie den Inhalt ins Rampenlicht rücken - ein Phänomen, das als "Streisand-Effekt" bekannt is, benannt nach der US-Sängerin Barbra Streisand, die gerichtlich dagegen vorging, dass ein Bild von ihr auf einer obskuren Webseite herumgeisterte. Das machte das Bild erst recht zu einem viralen Ereignis. Auch der Webcomic "Sanitary Panels" profitiert von dem Effekt. Rachita Taneja stellte fest, dass die Zahl der Follower unmittelbar nach Bekanntgabe des Urteils des Obersten Gerichtshofs sprunghaft angestiegen ist.

In der Hoffnung, Online-Inhalte besser kontrollieren zu können, hat die Regierung Modi 2024 einen Entwurf zum Rundfunkgesetz ausgearbeitet, das alle Anbieter sozialer Medien als "digitale Nachrichtensender" definiert. Es gibt den Behörden das Recht, Inhalte zu verbieten, die sie für unangemessen hält. Der Gesetzesentwurf wird weithin als neuerliche Bedrohung der Redefreiheit kritisiert.

Da die BJP bei den Wahlen im Juni jedoch keine Mehrheit erlangte, muss Premierminister Modi nun mit Koalitionspartnern zusammenarbeiten. Er konnte den Gesetzentwurf nicht verabschieden. Dieser wird nun überarbeitet. Dennoch bleiben viele politische Kommentatoren, Journalisten, Künstler, Aktivisten und Komiker wachsam - darunter Kunal Kamra, einer der populärsten Stand-up-Komiker Indiens, gegen den ebenfalls eine Klage vor dem Obersten Gerichtshof läuft.

"Ich glaube nicht, dass es so etwas wie Selbstzensur gibt", sagt Rachita Taneja in 'Drawing a Line'. "Wenn man sich Gewaltandrohungen und rechtlichen Schritten ausgesetzt sieht und sich in einem solchen Klima anpasst, ist das keine Selbstzensur, sondern Zensur. Schlicht und einfach."

Trotz der Drohungen und der Zensur hat Taneja vor, in ihrem Heimatland zu bleiben. "Ich liebe Indien zu sehr", sagt sie. Sie findet es unfair, aus Sicherheitsgründen überhaupt über einen Umzug nachdenken zu müssen - und fügt sogleich hinzu, dass sie sich in der indischen Gesellschaft in einer privilegierten Position befindet, da sie als Hindu und Angehörige einer höheren Kaste geboren wurde. Somit hatte sie Zugang zu einer guten Ausbildung und zu Reisen in die ganze Welt. "Ich denke, dieses Privileg schützt mich bis zu einem gewissen Grad auch.

Rachita Taneja zeichnet auf einem I-Pad. Filmstill der Dokumentation "Drawing a Line" Bild: Clin d’Oeil Films

Und abgesehen davon, dass sie denjenigen eine Stimme gibt, die nicht so privilegiert sind wie sie, sind die "Sanitary Panels" zu einem wichtigen Teil von Rachita Tanejas Leben geworden: "Ich hätte noch mehr Angst, wenn ich meinen Comic nicht machen würde. Ich glaube, es ist mittlerweile fast schon ein Zwang. Damit ich die Welt um mich herum verarbeiten kann, muss ich Comics machen. Ich glaube, es hilft mir, über ein Thema nachzudenken und es in einem Comic zu verarbeiten."

"Drawing a Line" wird in Indien nicht gezeigt, um Rachita Taneja und ihre Dokumentarfilmerin, die unter dem Pseudonym Pana Sama arbeitet, zu schützen. Eine abschließende Vorführung auf dem Berliner Menschenrechtsfilmfestival findet am 12. Oktober statt.

Adaptiert aus dem Englischen von Theresa Szorek.