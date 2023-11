Etwa 80.000 Kamele gibt es im Bundesstaat Rajasthan, der im Westen an Pakistan grenzt. Die große Thar-Wüste erstreckt sich über große Teile des Gebiets bis in den Osten Pakistans hinein. Seit Generationen bewohnen nomadische Viehzüchter die trockene Region. Sie züchten Kamele sowie Schafe und Ziegen. Manche bieten heute auch Reitausflüge und Touren für Touristen an.