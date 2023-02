Made in Germany

Indien - Städte voller Autos

In Indien befinden sich 22 der 30 am stärksten verschmutzten Städte der Welt. Vor allem, weil die Straßen mit Fahrzeugen überfüllt sind. Und der Automarkt wächst weiter. Wie kam es zu der Überfüllung mit Autos und was kann man heute dagegen tun?