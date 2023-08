Indien: Riskantes Leben im Worli-Viertel

"Der Mangel an erschwinglichen Wohnmöglichkeiten führt dazu, dass die Menschen weiterhin in risikoreichen Strukturen leben." sagt Anil Aiwale. Die Miete, die Aiwales Familie zahlt, würde für eine Wohnung am Rande der Stadt reichen - aber in der Nähe von Worli allenfalls für eine Bleibe im Slum.