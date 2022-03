Global 3000

Indien: Mit Comics das Leben von Frauen ändern

Die Illustratorin und Buchautorin Ita Mehrotra glaubt daran, dass Kunst Leben verändern kann. In ihren Büchern setzt sie sich für Frauenrechte ein und erschafft für sie Identifikationsfiguren. Ihre Comics erreichen so auch Frauen am Rande der indischen Gesellschaft.