Die Feinstaubbelastung in und um die indische Megametropole, in der rund 32 Millionen Menschen leben, gehört zu den höchsten der Welt. Die Konzentration von Feinstaub in der Luft liegt rund 100 Mal über dem Wert, den die Weltgesundheitsorganisation (WHO) als Höchstwert festgelegt hat. Mit krassen Folgen: Die Lebenserwartung liegt in Neu-Delhi rund 12 Jahre unter dem landesüblichen Durchschnitt.