In welchen Sprachen und Regionen sendet die Deutsche Welle ihre Radioprogramme?

Zu hören sind Sendungen in Amharisch, Hausa, Kisuaheli sowie Englisch, Portugiesisch und Französisch für Afrika, außerdem in Dari und Paschtu für Asien sowie in Arabisch und Griechisch.

Die Ausstrahlung erfolgt für Amharisch und Hausa auch über Kurzwelle sowie auch für die anderen Sprachen über Onlinestream oder Satellit sowie über Partnerstationen vor Ort.

