In welchen Sprachen sendet die Deutsche Welle ihr TV-Programm?

Um weltweit möglichst viele Menschen zu erreichen, ist es für die Deutsche Welle aber von existentieller Bedeutung, Programme auch in anderen stark verbreiteten Sprachen zu senden. Hierfür werden diverse DW Angebote, teils in Kooperation mit Partnerstationen, in verschiedenen Sprachen adaptiert und lokal verbreitet.

Außerdem sind DW Angebote im Internet (dw.com) in rund 30 Sprachen verfügbar.

Ihre Frage ist hiermit noch nicht beantwortet? Kontaktieren Sie uns.

info@dw.com.