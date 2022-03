In welchem Stil kleiden Sie sich am liebsten?

Wir möchten gerne von Ihnen wissen, in welchem Stil Sie sich am liebsten kleiden. Mögen Sie es lässig, elegant oder sportlich? Inwiefern spielt auch die Tradition bei Ihrer Kleidungswahl eine Rolle? Gehen Sie immer mit der Mode oder sind Sie eher für zeitlose Stücke zu haben?

Schreiben Sie uns! Als Dankeschön fürs Mitmachen verlosen wir ein Sweatshirt und einen schicken Baumwollbeutel aus der DW „Uncensored Collection“ für weltweite Meinungsfreiheit. Die „Uncensored Collection“ hat die DW in Zusammenarbeit mit dem Berliner Designer Marco Scaiano entwickelt.

Jedes Kleidungsstück der Kollektion sieht nicht nur gut aus und besteht aus 100% Biobaumwolle, sondern hat auch eine wichtige Botschaft: Meinungsfreiheit. Auf dem Etikett befinden sich Tipps, wie man gesperrte Medien weltweit empfangen kann.



