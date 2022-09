Alltagsdeutsch

In Tracht auf die Wiesn

Für viele ist es ein Muss, das Oktoberfest in Lederhosen und Dirndl zu besuchen. Nirgendwo sonst trifft man so geballt auf die bayerische Tracht wie dort. Und nicht nur die Einheimischen ziehen sie gern an.

Auch traditionell in Tracht: die Musikerinnen und Musiker ein Blaskapelle in einem Festzelt

