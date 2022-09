In Good Shape

In Good Shape - Wie Gifte täglich die Gesundheit gefährden

Gifte lauern in der Natur, in Dreck und Chemikalien, die über Luft, Nahrung und Trinkwasser in den menschlichen Körper gelangen. Und sogar gesunde Lebensmittel können gefährliche Stoffe enthalten. Wie kann man sich schützen?