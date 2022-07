Im Klein-Klein verstricken

Nicht nur, aber auch Korinthenkacker können sich leicht im Klein-klein verstricken, weil sie sich bei der Erledigung einer Aufgabe oder in einer Erzählung mit eigentlich unwesentlichen Dingen aufhalten, sich also förmlich verlieren. Das ist blöd, denn wirklich niemand will vom Nachbarn eine minutiöse Wiedergabe seines Urlaubs hören, bei der er am Ende selbst vergisst, worauf er hinaus wollte.