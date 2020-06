In diese europäischen Länder können deutsche Touristen wieder reisen

Deutschland

Diese Nachricht ist der Startschuss für den Sommerurlaub im Ausland: Die Bundesregierung hebt die weltweite Reisewarnung für 29 europäische Länder auf und ersetzt sie durch individuelle Reisehinweise. Ab 15. Juni können deutsche Touristen also wieder ins europäische Ausland reisen. Genauer gesagt in fast alle EU-Partnerländer sowie Großbritannien, Island, die Schweiz und Liechtenstein. Das gab Bundesaußenminister Heiko Maas am 3.6. nach einer Kabinettssitzung in Berlin bekannt. Ausgenommen von dieser Regelung sind Norwegen und Spanien, da in beiden Ländern Einreisesperren über den 15. Juni hinaus gelten. Mit Spanien werde derzeit darüber verhandelt, dass deutsche Touristen ab 21. Juni dort wieder Urlaub machen können. Norwegen dagegen will das Einreiseverbot bis in den August hinein verlängern.

Ob die Deutschen von den neuen Reisemöglichkeiten auch Gebrauch machen? Jüngsten Umfragen zufolge eher nicht: 37 Prozent der Deutschen wollen laut aktueller ZDF-Politbarometer-Umfrage in diesem Jahr gar nicht in den Urlaub fahren und stattdessen zu Hause bleiben. Nicht so sehr aus Angst vor Corona, sondern weil das Geld knapp ist. 31 Prozent der Befragten wollen innerhalb Deutschlands verreisen. Und nur 13 Prozent planen einen Sommerurlaub im europäischen Ausland. Und dort gelten ganz unterschiedliche Vorschriften und Regelungen

Schloss Neuschwanstein in Bayern: Ab 2. Juni kann das Schloss des Märchenkönigs Ludwig wieder besichtigt werden

Österreich

Auch Wien bereitet derzeit das Ende der weltweiten Reisewarnung für Touristen ab dem 15. Juni vor, ebenfalls für 31 europäische Staaten. Die touristische Infrastruktur funktioniert dann schon wieder: Die Gastronomie hat ihren Neustart bereits vollzogen, die Hotellerie folgt ab dem 29. Mai. Zudem dürfen sämtliche Freizeiteinrichtungen wieder öffnen und auch Kulturveranstaltungen sind mit etwas Vorsicht wieder erlaubt. Daher haben sich auch die Salzburger Festspiele entschlossen, im Jubiläumsjahr Vorstellungen zu zeigen - wenn auch deutlich weniger als ursprünglich geplant.

Schweiz

Genf zählt zu den reichsten und teuersten Städten der Welt

Wandern und Wellness ja, Festivals und Konzerte nein: In der Schweiz sind Großveranstaltungen wie das Festival der klassischen Musik in Luzern und das Jazz-Festival in Montreux diesen Sommer abgesagt. Aber Wirte und Hoteliers bereiten sich darauf vor, ausländische Gäste dem 15. Juni zu begrüßen - alles mit Hygiene- und Sicherheitskonzepten. Kunden an Seilbahnen sowie in Bus und Bahn sind gebeten, Tickets möglichst online zu besorgen, um Schlangen am Schalter zu vermeiden. Mund- und Nasenschutz zu tragen ist dort empfohlen, wo es eng werden könnte. Einen Zwang gibt es nicht. Geschäfte sind auch wieder auf, ebenso Restaurants - dort sind jedoch nur vier Gäste am Tisch erlaubt, außerdem muss zwischen den Tischen Abstand gehalten werden.

Italien

Die Rialtobrücke zählt zu den Wahrzeichen in Venedig

Ab 3. Juni ist die Einreise für EU-Bürger wieder möglich - ohne in Quarantäne zu müssen. Die Regionen Venetien oder Sardinien werben damit "Covid-free" zu sein. Südtirol will Touristen sogar mit Gratis-Corona-Tests anlocken. Wichtige Sehenswürdigkeiten wie das Kolosseum in Rom oder die Ausgrabungsstätte Pompeji haben mittlerweile wieder geöffnet, auch Strandbesuche sind erlaubt, die mit einem landesweit geltenden Auflagen-Katalog geregelt werden. Allerdings gibt es noch kein generelles Startdatum für Hotelöffnungen. Lediglich die beliebte Urlaubsregion Südtirol erlaubt bereits wieder den Betrieb von Hotels und Ferienwohnungen. Eine Einreise ist über Österreich möglich. Denn die Alpenrepublik, die eigentlich bis zum 15. Juni ihre Grenzen noch geschlossen hält, lässt Touristen zum Brenner durch, wenn sie Österreich ohne Aufenthalt durchqueren und belegen können, dass sie nach Italien reisen - etwa durch eine Hotelbuchung.

Frankreich

Frankreich wird seine Grenzen bis zum 15. Juni weitgehend geschlossen halten. Die Touristenunterkünfte wie Campingplätze oder Ferienhäuser aber können früher wieder öffnen. In den als grün eingestuften Gebieten sei das ab dem 2. Juni möglich, kündigte Frankreichs Premier Édouard Philippe an. Die Farben grün, orange und rot geben unter anderem an, wie stark die Region vom Coronavirus getroffen ist. Der Großraum Paris ist noch als orange eingestuft. Dort seien Öffnungen der Unterkünfte ab 22. Juni angedacht. Auch Freizeitaktivitäten sind wieder möglich. In den grünen Bereichen öffnen Strände und Schwimmbäder ab 2. Juni wieder. Auch Museen und Denkmäler sollen wieder öffnen, das Tragen von Masken wird obligatorisch sein. Im ganzen Land dürfen auch die Restaurants und Cafés wieder aufmachen - in Paris allerdings nur die Terrassen. Die Innenräume müssen geschlossen bleiben. Bis Ende Juni soll ein Großteil der Touristenziele in Frankreich wieder öffnen.

Die 10 beliebtesten Reiseziele der Deutschen Spanien Gerade Spanien, das beliebteste Reiseland der Deutschen, öffnet erst am 1. Juli seine Grenzen für ausländische Touristen. Möglicherweise können Deutsche aber bereits ab 21. Juni einreisen. Ob Mallorca (Foto), die Kanaren, die Costa del Sol oder die Costa Blanca - die spanischen Inseln und die Strände des Festlands passen zu den Vorlieben der Deutschen: Sonne, Strand und Badespaß.

Die 10 beliebtesten Reiseziele der Deutschen Italien Auf Platz zwei der Beliebtheitsskala steht Italien. Mal eben schnell über den Brenner und schon ist man am Gardasee (Foto) oder in der Bergwelt Südtirols, in den pulsierenden Metropolen Mailand, Venedig oder Rom. Kultur und Landschaft, gutes Essen und Gastfreundschaft – die Deutschen haben Italien in ihr Herz geschlossen. Ab 3. Juni ist die Einreise für EU-Bürger wieder möglich.

Die 10 beliebtesten Reiseziele der Deutschen Türkei Ob die Aufhebung der Reisewarnung auch auf Nicht-EU-Länder ausgeweitet wird, ist noch unklar. Dennoch: Als eines der beliebtesten Reiseziele der Deutschen, stellt sich auch die Türkei auf die Rückkehr der Touristen ein. Ob Badeurlaub in Antalya (Foto) oder Kultururlaub in Istanbul. Die Türkei hat den 15. Juni fest im Blick und bereitet Flughäfen, Strände und Hotels entsprechend vor.

Die 10 beliebtesten Reiseziele der Deutschen Österreich Österreich ist die ideale Destination für Familienurlauber und Wanderer. Urlaub zwischen Gipfeln und Bergseen, dazu eine perfekte Infrastruktur. Entspannung ist garantiert. Besonders der Wanderurlaub dürfte in diesem Sommer einiges an Attraktivität gewinnen. Österreich ist auf alles vorbereitet. Gastronomie und Hotels haben bereits geöffnet, Touristen können ab dem 15. Juni wieder einreisen.

Die 10 beliebtesten Reiseziele der Deutschen Griechenland Weiß und Blau sind die Farben des Landes. Das Inselarchipel der Ägäis mit Kreta, Rhodos, Santorin oder Mykonos lockt mit Traumstränden und Sonnengarantie. Daneben gibt es zahlreiche antike Stätten zu entdecken, von denen die Akropolis in Athen die bekannteste ist. Deutsche Urlauber schätzen die enorme Vielseitigkeit des Landes. Ab 1. Juli sollen Touristen in Griechenland wieder willkommen sein.

Die 10 beliebtesten Reiseziele der Deutschen Frankreich Deutschlands westlicher Nachbar landet auf Platz 5. Am beliebtesten auch hier die Strände von der Atlantikküste bis ans Mittelmeer, von der Normandie bis an die Côte d’Azur. Besonders die Provence mit ihren Lavendelfeldern, Stränden und pittoresken Städten hat des den deutschen Urlaubern angetan. Im ganzen Land sehnt man den 15. Juni herbei, dann sollen die Grenzen für Touristen wieder öffnen.

Die 10 beliebtesten Reiseziele der Deutschen Kroatien Die Küstenlinie der Adria mit ihren verträumten Buchten ist für Deutsche mit dem Auto zu erreichen. Was in diesem Sommer zu einem großen Vorteil werden kann. Die Angebote reichen vom klassischen Badeurlaub über Wanderungen, Tauchgänge oder Segeltörns bis zum Kulturtourismus. Bereits seit dem 26. Mai können deutsche Urlauber und Angehöriger einiger anderer EU-Länder wieder nach Kroatien reisen.

Die 10 beliebtesten Reiseziele der Deutschen Polen Deutschlands östliches Nachbarland wartet mit unberührter Natur und Badespaß an der Ostsee auf. Die polnische Ostseeküste ist 788 Kilometer lang. Besonders die Wellness- und Strandhotels warten auf die Rückkehr deutscher Touristen – wie hier in Sopot. Die polnischen Behörden arbeiten an einem Hygienezertifikat für die Hotelbetriebe. Auch sie hoffen auf den 15. Juni.

Die 10 beliebtesten Reiseziele der Deutschen Niederlande Die Niederlande gelten als familienfreundliche Destination. Besonders beliebt bei deutschen Urlaubern sind die Ferienparks (Foto). Auch der Campingurlaub in den Niederlanden hat eine gewisse Tradition. Die Einreiseverbot für deutsche Bürger gab es nie, so sie sich an die geltenden Auflagen halten und Einschränkungen in Kauf nehmen. Erst ab 1. Juli öffnen alle Ferienparks und Campingplätze.

Die 10 beliebtesten Reiseziele der Deutschen Ägypten Wie bei der Türkei ist auch für Ägypten die Situation für Touristen unklar. Noch sind die Landesgrenzen für ausländische Urlauber geschlossen. Besonders Pauschaltouristen machen in dem Land auf dem afrikanischen Kontinent Urlaub. Es ist ein preiswertes Urlaubsland mit Sonnengarantie. Wann an Ferienorten wie Hurghada und Scharm el Scheich wieder Normalität einkehrt, ist jedoch ungewiss. Autorin/Autor: Anne Termèche



Spanien

Das Pilotprojekt solle nach derzeitigem Stand die Inselgruppen der Balearen und der Kanaren umfassen, teilte das spanische Tourismusministerium mit. Dort könnten die derzeit geltenden Einreisebeschränkungen bereits ab dem 22. Juni gelockert werden. Möglicherweise würden auch weitere Regionen wie Andalusien oder Katalonien in das Projekt aufgenommen.

Die vorgesehenen Einreisebeschränkungen würden jedoch nur für Besucher aus Deutschland, Frankreich und den skandinavischen Ländern gelten, sagte ein Ministeriumssprecher. Dort sei die Corona-Situation ähnlich der in Spanien oder besser. "Wir arbeiten vor allem mit den deutschen Reiseanbietern", erklärte der Sprecher. Britische Touristen, traditionell die größte Gruppe unter den Spanien-Touristen, seien dagegen aufgrund der Situation im Vereinigten Königreich von dem Pilotprojekt ausgeschlossen.

Griechenland

Auch Athen möchte den Tourismus aus dem Ausland neu starten. Ab dem 15. Juni können wieder Touristen aus 29 Ländern nach Griechenland reisen. Dazu gehören Deutschland, Österreich und die Schweiz. Die Touristen werden nur noch stichprobenartig auf Corona getestet, sie müssen keine Quarantänevorschriften befolgen und können sich frei in ganz Griechenland bewegen.

Großbritannien steht nicht auf der Liste der ersten Staaten, für die keine Quarantänepflicht mehr gilt. Am 1. Juli will Athen erneut die Lage der Corona-Pandemie in anderen Staaten prüfen und entsprechend neue Staaten der quarantänefreien Liste hinzufügen, hieß es aus Regierungskreisen.

Die Akropolis in Athen ist seit dem 18.5. wieder geöffnet. Im vergangen Jahr besuchten 2,9 Millionen Menschen die antike Stätte

Sehenswürdigkeiten wie die Athener Akropolis und zahlreiche Strände sind bereits wieder geöffnet. Auch der reguläre Fährverkehr zu den Inseln wurde wieder aufgenommen, allerdings mit begrenzter Passagierzahl - um den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand wahren können. Auch Restaurants und Bars dürfen wieder öffnen - ebenfalls mit entsprechendem Mindestabstand.

Kroatien

Das stark vom Tourismus abhängige Land an der Adria mit seiner langen, buchtenreichen Küste und den vielen Inseln kann es kaum erwarten, dass die europäischen Grenzen endlich aufgehen. Es geht mit eigenem Beispiel voran: Kroatien erlaubt Bundesbürgern wieder die Einreise ohne Nachweis von Gründen. Bisher mussten Reisende an der Grenze die Buchung einer Unterkunft oder die Bestätigung für einen Immobilien- oder Bootsbesitz in Kroatien vorlegen.

Korcula in Kroatien: Die Adria-Insel ist längst kein Geheimtipp mehr

Die Lockerung betrifft auch die Bürger neun weiterer EU-Staaten: Österreich, Slowenien, Tschechien, die Slowakei, Polen, Ungarn, Litauen, Lettland und Estland. Reisende aus diesen Ländern müssen künftig an der Grenze lediglich erklären, wo sie sich aufhalten werden und wie sie erreichbar sind. Damit sollen sie gefunden werden können, wenn es in ihrer Umgebung neue Corona-Infektionen gibt.

Dänemark

Ab 15 Juni dürfen Deutsche, Isländer und Norweger wieder nach Dänemark einreisen. Vorausgesetzt, sie haben einen Aufenthalt von mindestens sechs Nächte in einem Hotel, auf einem Campingplatz oder ähnlichem gebucht. Ausgenommen von der Öffnung sind die Hauptstadt Kopenhagen und die Region Frederiksberg, wo es die meisten Coronavirus-Fälle gibt. "Wir sind wie alle anderen dabei, Dänemark wieder zu öffnen. Wir machen es kontrolliert und schrittweise", kündigte Regierungschefin Mette Frederiksen in Kopenhagen an. Die Deutschen stellen mit 30 Prozent die größte Gruppe der Touristen in dem Land.

Großbritannien

Großbritannien ist derzeit kein begehrtes Urlaubsziel bei Touristen aus dem Ausland. Das wird wohl vorerst auch so bleiben. Die Regierung plant, vom 8. Juni an eine zweiwöchige Quarantäne für alle Reisende einzuführen, die in das Land kommen. Wer sich nicht an die Selbstisolation hält, muss mit 1000 Pfund Bußgeld rechnen.

Lange Strände, steile Klippen - Cornwall, eines der schönste Reiseziele in England

Jeder Landesteil - also England, Schottland, Wales und Nordirland - hat zudem eigenen Regelungen im Kampf gegen die Pandemie. So sind in England alle Restaurants und Hotels geschlossen, es dürfen aber Tagesausflüge - etwa an die Küste und in Nationalparks - gemacht werden.

Island

Die Regierung in Reykjavik hat angekündigt, dass sie, wie viele europäische Länder, am 15. Juni mit der Lockerung der Beschränkungen für Auslandsreisen beginnen wird. Neuankömmlinge werden sich jedoch entscheiden müssen, ob sie sich bei ihrer Ankunft sofort einem Coronavirus-Test unterziehen oder eine 14-tägige Quarantäne absolvieren wollen, wo auch immer sie sich aufhalten.

dpa/ARD (ks/ak)