In Deutschland bricht die Konjunktur ein

Eine Gruppe führender Wirtschaftswissenschaftler, eine Prognose pro Jahr: Seit 1963 steht der sogenannte Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung im Dienst der Bundesregierung und teilt ihr in der Regel im November mit, wie die wirtschaftlichen und konjunkturellen Aussichten sind was in der deutschen Wirtschaftspolitik besser laufen könnte. Einzig in Krisenzeiten wird dieses Schema durchbrochen und die Wirtschaftsweisen aktualisieren ihr Gutachten.

Das haben sie nun getan und warnen vor einer "drastischen Verschlechterung" der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland und im Euro-Raum. Es sei ihnen angesichts des russischen Angriffskriegs und der humanitären Katastrophe in der Ukraine nicht leicht gefallen, "routiniert zum Prognosegeschäft" überzugehen, sagte der Achim Truger, Professor für Sozioökonomie an der Universität Duisburg-Essen bei der Vorstellung des aktualisierten Gutachtens in Berlin. "Aber es hilft ja nichts, das ist unser gesetzlicher Auftrag."

Wachstum bricht ein

Gingen die Wirtschaftsweisen im November noch davon aus, dass die Konjunktur in diesem Jahr um 4,6 Prozent wachsen könnte, werten sie diese Prognose nun auf 1,8 Prozent ab. "Durch den Krieg werden die wegen der Corona-Pandemie bereits angespannten Lieferketten zusätzlich beeinträchtigt. Gleichzeitig belasten die nochmals kräftig gestiegenen Preise für Erdgas und Erdöl die Unternehmen und den privaten Konsum," so Truger.

Deutschland sollte umgehend alle Hebel in Bewegung setzen, um sich gegen einen Stopp russischer Energielieferungen zu wappnen und die Abhängigkeit von Russland zu beenden. Eine Empfehlung, der die Bundesregierung bereits folgt. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist seit Wochen auf der Suche nach alternativen Gas-Lieferquellen. Außerdem hat er die "Frühwarnstufe des Notfallplans Gas" ausgerufen, was heißt, dass nun ein Krisenteam kontinuierlich die Versorgungslage bewertet. Habeck appellierte zudem an alle Gasverbraucher, Gas zu sparen. Jede eingesparte Kilowattstunde Energie helfe.

Steigende Inflation

Gingen die Wirtschaftsweisen im November noch von einer zunehmenden Industrieproduktion und einem robusten Arbeitsmarkt aus, so dämpfen sie die Erwartungen nun deutlich. Einen Lichtblick gibt es erst für das Sommerhalbjahr, wenn "der Konsum kontaktintensiver Dienstleistungen zunehmen und positiv zur Entwicklung des BIP beitragen" werde. Die Corona-Pandemie stelle aber auch weiterhin ein Risiko für das Wachstum dar.

Deutlich steigen dürfte die Inflation. Der Sachverständigenrat rechnet mit einer Inflationsrate von 6,1 Prozent in diesem Jahr. Wie außergewöhnlich ein solcher Anstieg ist, zeigt ein Blick in die Geschichtsbücher. Vergleichbare Preissteigerungen gab es zuletzt vor mehr als 40 Jahren in Folge der Ölkrise.

"Sehr große Unsicherheit"

2023, so sagen die Wissenschaftler, dürfte die Inflationsrate auf 3,4 Prozent zurückgehen. "Die hohe Inflation und die steigenden Inflationserwartungen werden voraussichtlich die Tarifverhandlungen beeinflussen. Die Dynamik für Lohnforderungen dürfte ab dem zweiten Halbjahr 2022 zunehmen. Damit steigt das Risiko einer Lohn-Preis-Spirale," sagte Sachverständigenratsmitglied Veronika Grimm, Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Universität Erlangen-Nürnberg.

Die Wirtschaftswissenschaftler warnen davor, die Prognose als endgültig zu betrachten. Sie sei vielmehr mit "sehr großer Unsicherheit" behaftet. Die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ließen sich aktuell nur schwer abschätzen: Insbesondere eine weitere Verschärfung des Konfliktes sowie eine Ausweitung der Sanktionen können die deutsche und europäische Wirtschaft deutlich stärker belasten.

"Deutschland ist stark von russischen Energielieferungen abhängig. Ein Stopp dieser Lieferungen birgt das Risiko, dass die deutsche Volkswirtschaft in eine tiefere Rezession abrutscht und die Inflation noch stärker zunimmt", erläuterte Sachverständigenratsmitglied Monika Schnitzer, Professorin für Wirtschaftsforschung an der Universität München.