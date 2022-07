Das sagt man so!

In der Not frisst der Teufel Fliegen

Was isst eigentlich der Teufel den ganzen Tag? So genau weiß das niemand. Vielleicht ist es aber beruhigend zu wissen, dass er nicht alles frisst, was ihm über den Weg läuft. Zumindest nicht freiwillig.

Nicht gerade ein üppiges Mahl: Fliegen auf dem Teller

