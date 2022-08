In der Klavierwerkstatt

Klavierbauer ist ein eher seltener Beruf – dafür ein besonders schöner. Das findet zumindest Basti von EINSHOCH6, der dieses Handwerk gelernt hat. In diesem Video nimmt er seinen Bandkollegen mit in die Klavierwerkstatt. Kommen Sie mit Ihren Lernenden doch auch mit und nehmen Sie das Video als Anlass, am Beispiel des Klavierbauers über verschiedene Tätigkeiten, benötigte Fähigkeiten und Ausbildungswege eines Berufes zu sprechen.

So können Sie vorgehen:

Teilen Sie zunächst das Arbeitsblatt mit den Instrumenten aus. Sammeln Sie dann als erstes gemeinsam die Namen von allen abgebildeten Instrumenten an der Tafel. Klären Sie anschließend, bei welchen der Instrumente es sich um Saiteninstrumente handelt. Sollte das Klavier nicht genannt werden, sprechen Sie es an und diskutieren mit den Lernenden darüber, inwiefern es als Saiteninstrument bezeichnet werden kann. Sammeln sie zur Vorbereitung auf das Video außerdem Vokabeln wie Saite, Flügel, Pedal oder Taste an der Tafel und klären Sie die Bedeutung. Sehen Sie sich nun gemeinsam das Video an.

Im Video erzählt Basti von EINSHOCH6 einiges über seinen Beruf als Klavierbauer, den er besonders mag, weil er so vielseitig ist. Sammeln sie im Plenum alle Tätigkeiten, die ein Klavierbauer ausübt (z.B. bauen, stimmen, reparieren, instandsetzen). Lassen Sie die Lernenden nun zunächst darüber diskutieren, welche Fähigkeiten man für diesen Beruf mitbringen muss. Anschließend können sie sich in Zweiergruppen darüber austauschen, ob sie sich vorstellen könnten als Klavierbauer oder Klavierbauerin zu arbeiten. Dabei sollen Sie Argumente für und gegen die Entscheidung für diesen Beruf sammeln.

Die folgende Aufgabe eignet sich als ergänzende Hausaufgabe: Klavierbauer ist ein sehr seltener Beruf. Es gibt jedoch viele andere Berufsfelder, die etwas mit Musik zu tun haben. Lassen Sie die Lernenden im Internet nach solchen Berufen recherchieren (z.B. auf der Homepage der Bundesagentur für Arbeit) und einen auswählen, über den sie sich näher informieren. Welche Tätigkeiten und Aufgaben gibt es? Wie ist der Ausbildungsweg? Welche Fähigkeiten muss man mitbringen? Wie viel kann man monatlich verdienen? Mit den gesammelten Informationen sollen die Lernenden einen Steckbrief zum jeweiligen Beruf anfertigen. In der nächsten Unterrichtsstunde können die Steckbriefe dann an der Tafel oder einer Stellwand gesammelt und verglichen werden.

Benötigte Materialien:

Lektion „Bastis Klavierwerkstatt“ (Video)

Arbeitsblatt „Instrumente“

Niveaustufe:

B2

Das Format in Kürze:

Mit dem Bandtagebuch entdecken Lernende Deutschland und den deutschen Hip-Hop: Die Münchner Band EINSHOCH6 nimmt sie mit auf eine Reise quer durch die Republik. Die Lernenden begleiten die Band in ihrem Videotagebuch ins Studio, zum Fußballspiel, zur Berliner Mauer oder auf den Weihnachtsmarkt. Die Songs der Alben „Lass uns reden“ und „Reise um die Welt“ sowie coole Musikvideos machen aus dem Bandtagebuch ein Lernformat mit Hitpotenzial.

Zu jeder Video-Episode gibt es eine Lektion mit interaktiven Übungen sowie zahlreichen Materialien zum Herunterladen. Letztere finden Sie, wenn Sie im Lektionsmenü den Punkt „Extras“ aufrufen. In einem eigenen Bereich für Lehrkräfte haben wir außerdem noch einmal sämtliche Handreichungen und Arbeitsblätter für den Einsatz der Serie im Unterricht übersichtlich zusammengestellt. Es gibt sowohl Begleitmaterialien, die sich eng an der jeweiligen Episode orientieren und vor allem dem inhaltlichen Verständnis dienen, als auch ein eigenes Aktivitätenbuch mit besonders kreativen und spielerischen Aufgaben.