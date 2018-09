In Budapest tagt Welttourismusorganisation

Budapest lockt mit Welterbe und Wellness

Baum des Lebens

Im Innenhof der Synagoge steht der Baum des Lebens. Er erinnert an die 564.000 ungarischen Holocaust-Opfer. In den Blättern der silbernen Trauerweide sind die Namen derjenigen eingraviert, die das Leben anderer Juden in der damaligen Zeit gerettet haben.