In Bildern: Taifun Nanmadol wütet in Japan

Komplett durchnässt

Ein Mann läuft in Kagoshima durch den peitschenden Regen, den Taifun "Nanmadol" weiterhin über Japan fegt. Mehr als sieben Millionen Menschen waren aufgefordert worden, sich am Sonntag in stabilen Gebäuden oder Schutzräumen in Sicherheit zu bringen. In manchen Gegenden fiel an einem Tag so viel Regen wie sonst im ganzen September.