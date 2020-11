Impfstoffe: Astrazeneca, Biontech/Pfizer und Moderna melden Erfolge - Fragen bleiben

Die Euphorie ist gewaltig: Schon bald könnten verschiedene Impfstoffhersteller Anträge auf Notzulassungen (Emergency Use Authorization - EUA) stellen. Drei Firmen haben in den letzten Tagen entscheidende Erfolge vermeldet.

Zuletzt publizierten am 18. November die Forscher, die am sogenannten Oxford-Impfstoff des schwedische-britischen Konzerns Astrazeneca arbeiten, ihren abschließenden Bericht zur kombinierten Phase II/ Phase III Studie in der Fachzeitschrift The Lancet.

560 Probanden hatten daran teilgenommen. Die Forscher hoben hervor, dass insbesondere Probanden über 56 Jahren den Impfstoff gut vertragen hätten. Insgesamt habe der Impfstoff aber nach einer zweiten Impfung in allen Altersgruppen eine ähnlich starke Immunantwort hervorgerufen.

Es habe zwar 13 schwere Krankheitsfälle während der Studie gegeben, aber keiner davon hätte auf den Impfstoff ChAdOx1 zurückgeführt werden können. Weitere Studien seien notwendig, um nun die Wirksamkeit des Impfstoffes zu bestätigen.

Weiter als Astrazeneca sind die Firmen Biontech und Pfizer mit ihrem Impfstoff. Am 18. November berichteten die beiden Firmen, dass nun genug Daten vorliegen, um die Studie als vorläufig abgeschlossen zu betrachten. Demnach hätte ihre Impfung eine Wirksamkeit von 95 Prozent erreicht.

Nach ersten Auswertungen hatten die Biontech-Forscher in einer Pressemitteilung vom 9. November noch von einem 90-prozentigen Schutz vor einer COVID-19-Erkrankung gesprochen. Außerdem habe die unabhängige Kontrollgruppe DMC "keine ernsthaften Sicherheitsbedenken" gemeldet.

Auch der US-Pharmahersteller Moderna hat mittlerweile nachgezogen. Am 16.11. verkündete er, sein Impfstoff habe in einer Phase III Studie mit mehr als 30.000 Teilnehmern eine Wirksamkeit von 94,5 Prozent gezeigt.

Damit haben Biontech und Pfizer sowie Moderna die Nase vorn, aber auch andere Pharmakonzerne wie Sanofi, Sinovac und Johnson & Johnson werden vermutlich sehr bald geeignete Impfstoffe präsentieren.

Laut der Welt­gesund­heits­organi­sation (WHO) be­finden sich derzeit 47 Impfstoffe in der klinischen Prüfung, davon 10 in der Phase 3. Und die Russen haben ja bereits den - nach Expertenmeinungen noch nicht ausreichend getesteten - Impfstoff Sputnik V, sowie einen weiteren Impfstoff auf dem Markt.

Viele offene Fragen

Viele Fragen lassen sich trotzdem nicht abschließend beantworten, etwa ob es hinsichtlich der Wirksamkeit Unterschiede bei Alter und Vorerkrankungen gibt, ob die Immunität dauerhaft anhält, ob der Impfstoff Infektionen mit schweren Verläufen verhindern kann, inwiefern der Impfstoff symptomlose Infektionen verhindert.

Unklar ist auch, wie viel die Impfstoffe kosten werden, wer wieviel Impfstoff wann bekommt, wie die Impfstoffe global vertrieben werden sollen etc. Einige Antworten aber sind derzeit möglich.

Wie wirksam ist ein Impfstoff?

Laut Biontech und Pfizer bietet ihr Impfstoffkandidat BNT162b2 einen mehr als 95-prozentigen Schutz vor COVID-19. Moderna spricht bei seinem Impfstoff von 94,5 Prozent. Beides wären ungewöhnlich hohe Werte.

Zum Vergleich: Die Effektivität der Grippeimpfung betrug laut Robert-Koch-Institut in der Influenza-Saison 2018/2019 gerade mal 21 Prozent. Das heißt, die Impfung schütze nur etwa jeden fünften Geimpften.

Ein hundertprozentiger Schutz durch eine Impfung ist praktisch unmöglich, weil die menschlichen Körper dafür einfach zu individuell sind und weil sich Viren wie etwa die Grippeviren kontinuierlich verändern. Deshalb muss auch die Zusammensetzung der Antigene in der Grippe-Schutzimpfung jedes Jahr neu an die aktuell kursierenden Virusstämme angepasst werden.

Impfungen senken aber die Erkrankungswahrscheinlichkeit signifikant. Wie groß der jeweilige Impfeffekt (vaccine efficacy) ist, wird durch umfangreiche Studien geprüft. Entscheidend dafür ist, wie hoch der Bestandteil der gegen den Erreger oder dessen Bestandteile gebildeten Antikörperkonzentration, die Antikörpertiter, ist.

Dazu werden in einer randomisierten, kontrollierten Studie die Teilnehmer in zwei Gruppen aufgeteilt. Pfizer und Biontech untersuchen die Wirksamkeit ihres Impfstoffs BNT162b2 in einer Phase-III-Studie an insgesamt 43.538 Probanden in verschiedenen Ländern, von denen die eine Hälfte den mRNA-Impfstoff bekam und die andere Hälfte ein Placebo. Geimpft wurde in zwei Schritten im Abstand von drei Wochen.

Die Probanden wurden natürlich nicht gezielt mit SARS-CoV-2-Erregern infiziert, so etwas verbietet sich aus ethischen Gründen. Aber im Laufe der Zeit infizierten sich im Alltag von allen Teilnehmern insgesamt 170 Personen, 162 davon gehörten zur Placebogruppe.

In der Impfstoffgruppe waren dagegen im Verhältnis dazu 95 Prozent geschützt. Das heißt, neun von zwanzig Probanden, bei denen eine Infektion ohne Impfung rechnerisch zu erwarten gewesen wäre, infizierten sich nicht. Im direkten Vergleich ergibt dies eine Effektivität von 95 Prozent.

Eine solche hohe Effektivität spräche für eine ähnlich hohe Schutzwirkung wie bei Impfungen gegen Masern, Mumps und Röteln, wo 93 bis 99 % der geimpften eine Immunität erreichen. Bei dem neuen Corona-Impfstoff kann und wird dieser hohe Prozentsatz aber vermutlich im weiteren Verlauf der Studie sinken. Als abgeschlossen gilt die Phase-3-Studie seit, wie bei der Anmeldung angegeben, insgesamt 164 Infektionsfälle aufgetreten sind. Alle Probanden sollen darüber hinaus aber noch über einen Zeitraum von zwei Jahren beobachtet werden.

Zum Vergleich: An der Moderna-Studie hatten mehr als 30.000 Probanden teilgenommen, die je zur Hälfte die Impfung erhalten hatten und zur Hälfte ein Placebo. 95 Probanden hatten im Laufe der Studie eine COVID-19-Erkrankung entwickelt. Von diesen entfielen 90 auf die Placebo Gruppe und nur fünf auf die geimpfte Gruppe.

Sind die neuen Impfstoffe sicher?

Im Rahmen der Studie haben die unabhängigen Kontrollgruppen, bei Biontech und Pfizer das sogenannte Data Monitoring Commitee (DMC) und bei Moderna das Data Safety Monitoring Board (DSMB) jeweils "keine ernsthaften Sicherheitsbedenken" gemeldet. Dass bislang keine schwerwiegenden Nebenwirkungen auftraten heißt aber nicht, dass es sie nicht bei einer größeren Testgruppe oder bei besonderen Vorerkrankungen auftreten können.

Bei einer intramuskulären Impfung kann es immer auch zu lokalen Reaktionen an der Injek­tionsstelle kommen. Und die Immunreaktion, also die Bildung von Antikörper bildenden B-Zellen und unter­stüt­zenden T-Zellen, kann immer auch Fieber, Schüttelfrost, Muskelschmerzen oder Kopfschmerzen auslösen.

Außerdem gehören beide Impfstoffe, der Impfstoff BNT162b2 (Biontech/Pfizer) und mRNA-1273 (Moderna), zu einer neuen Gruppe von Impfstoffen, die bisher noch nicht klinisch im Einsatz sind. Die Vakzinen bestehen aus einer modifi­zierten Boten-RNA, die den Bauplan für das Spike-Protein des Virus enthält. Wird dieser Bauplan des Virus durch die Impfung in den Körper eingeschleust, wird das Immunsystem zur Bildung von Antikörpern gegen dieses Protein und damit gegen das Virus angeregt. Das Virus-Protein wird also von den körpereigenen Zellen produziert.

Wann werden die Impfstoffe zugelassen?

Die Zulassungsverfahren in den USA und der EU sind unterschiedlich, die Zwischenprüfungen sollen die Zulassung eines geeigneten Impfstoffkandidaten beschleunigen.

Biontech und Pfizer haben mitgeteilt, dass in der dritten Novemberwoche ein Antrag zur Notfallzulassung (Emergency Use Authorization - EUA) bei der US-Arzneimittelbehörde FDA (Food and Drug Administration) gestellt wird. Die setzt eine Nachbeobachtung für einen mindest zweimonatigen Zeitraum nach Verabreichen der zweiten Impfdosis voraus, das wäre Mitte November der Fall. Auch Moderna kündigte einen Antrag auf eine EUA "in den kommenden Wochen" an.

Wann Biontech die Zulassung auch bei der als strenger geltenden European Medicines Agency (EMA) beantragt, ist noch nicht bekannt. In Deutschland prüft und überwacht das Paul-Ehrlich-Institut die Zulassung von Impfstoffen.

Dank des beschleunigten Zulassungsverfahrens in der EU sieht es gegenwärtig so aus, als ob ein Corona-Impfstoff noch in diesem Jahr oder Anfang 2021 in Europa zugelassen werden könnte.

Woher bekommen die EU-Bürger einen Impfstoff?

Seit Monaten schon hat die EU-Kommission intensiv mit Biontech und Pfizer verhandelt. Ursprünglich wollte die EU sich bis zu 300 Millionen Impfstoffdosen sichern. Ein Vertrag sieht jetzt vor, dass die EU bis zu 200 Millionen Impfdosen bestellt, mit der Option auf 100 Millionen weitere.

Nach eigenen Angaben verhandelt die EU-Kommission derzeit auch mit dem US-Konzern Moderna über die Lieferung von bis zu 160 Millionen Impfdosen, bislang liegt aber noch kein Vertrag vor.

Parallel dazu hat die EU bereits auch Verträge über den Ankauf von 300 Millionen Dosen des Impfstoffs von Astrazeneca sowie mit Sanofi-GSK und mit Johnson & Johnson erarbeitet.

Bereits Anfang Juni haben sich Deutschland, Frankreich, Italien und die Niederlande zu einer "Inclusive Vaccine Alliance" zusammengeschlossen, die dafür sorgen soll, dass entsprechende Impfstoffe möglichst schnell und an möglichst vielen Standorten in der EU produziert werden.

So will die EU nicht nur ihren Mitgliedsstaaten, sondern auch etwa ärmeren Staaten, etwa in Afrika, bezahlbare Impfstoffe zur Verfügung stellen. Wie der Name schon sagt, soll diese "Inclusive Vaccine Alliance" auch für andere Länder offen stehen.

Wie die Corona-Impfstoffe dann aber weltweit verteilt und verimpft werden sollen, ist die nächste große Frage. Denn mRNA-Impfstoffe müssen wahrscheinlich unter minus 80 Grad gekühlt werden, um ihre Wirksamkeit über einen längeren Zeitraum zu behalten. Das stellt Lager- und Transportanbieter vor gewaltige Herausforderungen. Erst fünf bis sieben Tage vor ihrer Verabreichung dürfen sie auf übliche Kühlschranktemperaturen erwärmt werden.

Dieser Artikel vom 9. 11.2020 wurde zuletzt am 19.11. aufgrund der Ankündigung von Zwischenergebnissen der Phase III Studie von Moderna sowie der abschließenden Ergebnisse von Biontech und Pfizer und der Lancet-Studie über den Oxford-Impfstoff aktualisiert.