Impfstoff gegen Malaria: Ist Afrikas Pharmaindustrie bereit?

Im Kampf gegen die Tropenkrankheit Malaria gibt es ein Hoffnungszeichen: Das Mainzer Pharma-Unternehmen Biontech will Impfstoffe gegen Malaria und Tuberkulose entwickeln. Klinische Studien sollen schon Ende 2022 beginnen. Der Impfstoff soll auf Basis von Biontechs innovativer Messenger-RNA-Technologie entwickelt werden, die bereits beim Covid-19 Vakzin in vielen Ländern erfolgreich eingesetzt wird. Die Firma geht noch weiter: Sie will den Malaria-Impfstoff künftig auch in Afrika produzieren – geplant sind Produktionsanlagen in Ruanda und Senegal.

Unterstützt wird Biontech von seinen Partnern, darunter die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die Europäische Kommission und die Initiative Africa CDC (Africa Centres for Disease Control and Prevention).

Ist der Kontinent bereit für diesen Schritt? In Afrika gebe es nur sehr begrenzte Kapazitäten zur Herstellung von Impfstoffen – sie konzentrierten sich bislang auf wenige Länder, sagt Ole Olesen, Direktor der europäischem Impfinitiative EVI (European Vaccine Initiative) in Heidelberg.

Hohe Investitionen für den Impfstoff-Erfolg?

Zu den traditionellen Zentren der Impfstoff-Produktion zählen das Pharma-Unternehmen Biovac in Südafrika, das Institut Pasteur in Senegal und in Tunesien sowie die Firma Vacsera in Ägypten. Auch Äthiopien, Nigeria, Ghana und Ruanda seien auf dem Weg, ihre Industrien aufzubauen, sagt Patrick Tippoo, Direktor der afrikanischen Impfhersteller-Initiative AVMI (African Vaccine Manufacturing Initiative) im südafrikanischen Kapstadt.

"Es ist eine große Herausforderung, Fabriken in Afrika zu schaffen, Personal auszubilden, Technologietransfer zu leisten, die Erlaubnis der Behörden zu erhalten und dann das Produkt für klinische Studien freizugeben – alles bis Ende 2022," sagt Tippoo im DW-Interview. Finanziert werden könnten diese Prozesse durch Kredite von Entwicklungsinstituten, aber auch Gelder von Regierungen, Zuschüssen von Organisationen und Eigenmittel von Privatinvestoren.

Die innovative Messenger-RNA-Technologie ist bereits mit dem Covid-19-Impfstoff erfolgreich in vielen Ländern eingesetzt.

Biontechs Ziel zu erreichen sei nicht unmöglich, aber hänge von großen Geldsummen und reibungslosen Abläufen ab, sagte Tippoo. "So entstand auch der Covid-Impfstoff. Man hat mit vollem Risiko enorme Investitionen an verschiedenen Orten für die Entwicklung eingesetzt – und noch vor der Gewissheit eines Erfolges mit der Herstellung begonnen."

Malaria-Parasiten wirksam angreifen

Nach Jahrzehnten der Forschung und missglückter Versuche, die Infektionskrankheit Malaria auszurotten, wäre mit einem hocheffektiven Impfstoff eine wirksame Behandlung in Sicht. Das bereits vom britischen Pharmakonzern GlaxoSmithKline entwickelte Vakzin Mosquirix wird seit 2019 in einem Pilot-Projekt in Afrika verabreicht. Es hat aber nur eine Wirksamkeit von rund 30 Prozent - mindestens 75 Prozent erwartet die WHO. Weitere Impfstoffkandidaten sind in der Entwicklung.

Malaria kommt in mehr als 100 Ländern weltweit vor: Die Anopheles-Mücke überträgt dabei den Malaria-Parasit auf den Menschen. Gefürchtet ist vor allem die Malaria tropica – sie verursacht schwere Organkomplikationen und könne ohne entsprechende Behandlung auch zum Tode führen.

Malaria-Netze dienen als Schutz. Aber viele Menschen sterben an dem gefährlichen Stich der Anopheles-Mücke.

"Der entscheidende Vorteil der Messenger-RNA-Technologie ist, dass sie sehr flexibel ist. Sie besteht aus verschiedenen Bausteinen, die leicht ausgetauscht und angepasst werden können", sagt Olesen. "Es ist fast wie ein Satz Lego-Bausteine, die man auf unterschiedliche Art zusammensetzen kann", sagt er im DW-Interview.

"Bei Malaria besteht die größte Herausforderung jedoch darin, den Baustein zu finden, der den Malaria-Parasiten wirksam angreift."

Im Falle von Covid war es laut Olesen leicht: Es sei ziemlich klar gewesen, dass das Spike-Protein das offensichtliche Ziel war. "Aber der Malaria-Parasit hat einen sehr komplizierten Lebenszyklus. Das ist der Hauptgrund für die schwierige Impfstoff-Entwicklung."

Malaria - ein einziger Mückenstich kann töten Ein Moskito schlägt zu Das sicher gefährlichste Tier Afrikas ist die etwa sechs Millimeter kleine Anopheles-Mücke: Sie überträgt Malaria. An dieser Infektionskrankheit sterben jährlich rund eine halbe Million Menschen. Malariaerkrankte leiden an hohem wiederkehrendem Fieber, Schüttelfrost und Krämpfen. Vor allem bei kleinen Kindern kann die Krankheit schnell zum Tode führen.

Malaria - ein einziger Mückenstich kann töten Alles beginnt in der Mücke Sticht die Anopheles-Mücke einen infizierten Menschen, nimmt sie den Malariaerreger auf; beim nächsten Stich gibt sie ihn an einen anderen Menschen weiter. Forscher haben die Erreger hier im Bild mit einem grün leuchtenden Eiweiß markiert. Wie das grüne Leuchten verrät, vermehren sich die Parasiten im Darm der Mücke und sammeln sich schließlich in ihren Speicheldrüsen.

Malaria - ein einziger Mückenstich kann töten Erreger für die Forschung ernten Der biologische Name des Malarierregers lautet Plasmodium. Um ihn zu untersuchen, entfernen Forscher infizierten Anopheles-Mücken die Speicheldrüsen und isolieren daraus den Parasiten. Denn im Speichel der Mücke reichert sich die infektiöse Form des Parasiten an - Experten nennen diese Form Sporozoiten. Rechts im Bild ist die Mücke zu sehen, in der Mitte deren entnommene Speicheldrüsen.

Malaria - ein einziger Mückenstich kann töten Mücke - Mensch - Mücke Tatsächlich ist der Mensch nur der Zwischenwirt des Malariaparasiten, Endwirt ist die Mücke. In uns vermehrt sich der Erreger ungeschlechtlich: erst in der Leber, dann in den roten Blutkörperchen. Ein Teil der Parasiten bildet schließlich weibliche und männliche Zellen. Diese werden von einer Mücke aufgenommen und pflanzen sich in ihr geschlechtlich fort. Der Kreis schließt sich.

Malaria - ein einziger Mückenstich kann töten Malariaerreger laufen im Kreis Da die Malariasporozoiten gekrümmt sind, bewegen sie sich im Kreis, wenn Forscher sie wie hier auf ein Stück Glas mit Flüssigkeit aufbringen. Die Parasiten sind gelb eingefärbt, ihre Bewegungsbahn ist blau. Die Erreger sind schnell: Für einen Kreis benötigen sie nur etwa 30 Sekunden. In ihren Wirten werden sie durch Hindernisse von der Kreisbahn abgelenkt und laufen dann auch geradeaus.

Malaria - ein einziger Mückenstich kann töten Zwölf Tage zwischen Stich und Krankheitsausbruch Im Mensch nistet sich der Malariaerreger zunächst für einige Tage in der Leber ein. Währenddessen merkt der Betroffene nichts. Erst wenn der Parasit sich in der Leber zu kleinen traubenförmigen Merozoiten umgewandelt hat, die das Organ verlassen und die Blutkörperchen befallen, fühlt sich der Patient krank.

Malaria - ein einziger Mückenstich kann töten Malariaerreger im Blut Die Parasiten brauchen ein bis drei Tage, um sich in den roten Blutkörperchen zu vermehren. Dann zerfallen die Blutzellen und setzen viele reife Malariaerreger und giftige Substanzen aus dem Stoffwechsel der Parasiten frei. Die Folge: Fieberschübe. Unter dem Mikroskop ist die Krankheit nach Anfärbung leicht zu diagnostizieren: Die lila gefärbten Erreger fallen im Blutabstrich sofort auf.

Malaria - ein einziger Mückenstich kann töten Rund um den Äquator Malaria ist eine typische Tropenkrankheit: Sie tritt dort auf, wo es heiß und feucht ist. Einige Wissenschaftler hatten befürchtet, dass sich die Malaria aufgrund des Klimawandels ausbreiten werde. Neuere Studien kommen zu einem anderen Ergebnis: Tatsächlich nehme ihr Verbreitungsgebiet kontinuierlich ab, da immer mehr Sümpfe trockengelegt würden.

Malaria - ein einziger Mückenstich kann töten Moskitonetze = Lebensretter Das beste Mittel gegen Malaria ist, gar nicht erst von einer Mücke gestochen zu werden. Dabei helfen Repellents - Mückenabwehrmittel zum Eincremen - und natürlich Moskitonetze, deren feine Maschen die Mücken fernhalten. Unter einem Moskitonetz zu schlafen, kann Leben retten!

Malaria - ein einziger Mückenstich kann töten Doppelter Schutz Forscher haben ein Moskitonetz entwickelt, das besonders schützen soll: In die Fasern der Netze ist ein Insektizid eingewebt, welches kontinuierlich frei wird. Der Wirkstoff tötet alle Mücken, die sich auf dem Moskitonetz niederlassen.

Malaria - ein einziger Mückenstich kann töten Giftwaffe gegen Malaria Nimmt die Malariagefahr überhand, greifen Betroffene oft zu harten Mitteln und versprühen massenweise Insektengift, so wie hier im indischen Mumbai. Ein solches Insektizid ist die Substanz DDT - wirkungsvoll gegen Mücken, aber als Teil des "dreckigen Dutzends" schlecht für Gesundheit und Umwelt: Es ist sehr langlebig und reichert sich in der Nahrungskette an.

Malaria - ein einziger Mückenstich kann töten Schnelle Diagnose Malaria-Schnelltests weisen innerhalb von Minuten Malariaerreger in einem Tropfen Blut nach. Hier untersuchen die "Ärzte ohne Grenzen" einen Jungen im afrikanischen Mali. Sein Test ist positiv. Der Junge bekommt Medikamente und ist zwei Tage später wieder gesund. Solche Schnelltests funktionieren allerdings nicht immer zuverlässig.

Malaria - ein einziger Mückenstich kann töten Wettlauf gegen die Zeit Medikamente zerstören den Parasiten im Blut oder verhindern, dass er sich weiter vermehren kann. Allerdings werden die Erreger mit der Zeit resistent gegen den Wirkstoff - einige Medikamente wie Chloroquin wirken in vielen Gegenden schon nicht mehr. Auch Medikamentenfälschungen mit zu wenig Wirkstoff fördern Resistenzen. Einziger Ausweg: neue Arzneien zu entwickeln.

Andere Viren, zum Beispiel Covid-19, seien Organismen, die oft nur eine Handvoll Gene enthielten, aber der Malaria-Parasit bestehe aus 5000 Genen, sagt Olesen. "Das bedeutet, er hat viel mehr Möglichkeiten, sich zu tarnen und vor einem Impfstoffangriff zu verstecken."

Solide Infrastruktur und politischer Wille nötig

Für eine erfolgreiche Entwicklung müssten viele Faktoren zusammenkommen. Nicht nur die erheblichen Kapital- und Investitionskosten für den Aufbau der Produktionsanlagen. Für eine zuverlässige Versorgung mit Rohstoffen sei eine solide Infrastruktur rund um diese Anlagen entscheidend. Das war auch schon das Problem bei den Covid-Impfstoffen. "Wir müssen die globalen Lieferketten weltweit offen halten und jegliche Art von Exportbeschränkungen oder -verboten vermeiden, die letztlich die Lieferungen noch schwieriger machen," sagte jüngst Stella Kyriakides, EU-Kommissarin für Gesundheit bei der G20-Konferenz in Rom.

Aber man brauche auch den guten Willen der Hersteller, sich am Technologietransfer zu beteiligen sowie das Interesse lokaler Regierungen, so Olesen. Und selbstverständlich funktionierende Kühlketten für die Impfstoffe.