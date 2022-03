DW Nachrichten

Immer mehr Ukrainer fliehen in die Slowakei

Immer mehr Menschen flüchten vor den Kämpfen in der Ukraine – auch in das EU-Land Slowakei. Rund 30.000 Menschen sind es bisher, und täglich werden es mehr. Am Grenzübergang Vysne Nemecke erwarten sie viele freiwillige Helfer.