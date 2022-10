Imam und schwul - Kampf für einen toleranten Islam

Zahed hat in Algerien eine Ausbildung zum Imam durchlaufen. In der Heimat traute er sich nicht, über seine Homosexualität zu sprechen. Erst in Marseille outete er sich. Zahed ist Initiator der ersten inklusiven Moschee Frankreichs und des Calem-Instituts in Marseille, wo er neue Imame in einem fortschrittlicheren Islam ausbildet. Eigentlich sind gleichgeschlechtliche Ehen im Islam tabu. Aber Zahed will neue Wege beschreiten - und scheut sich nicht, dieses Tabu zu umgehen und homosexuellen Paaren ihren größten Wunsch zu erfüllen. Eine Reportage von Simon Laurens und Susanna Dörhage.