"Im Westen nichts Neues" - 90 Jahre deutscher Kinostart

Es war der bis dahin größte Erfolg in der deutschen Literaturgeschichte: Erich Maria Remarques Antikriegs-Roman "Im Westen nichts Neues"war am 29. Januar 1929 erschienen. Nur wenig später wurde er in 26 Sprachen übersetzt. Allein in Deutschland waren im darauffolgenden Sommer mehr als eine Million Exemplare verkauft.

Mitten in einer Zeit, in der die Nationalsozialisten ihre Machtübernahme vorbereiten, feiert in Deutschland ein Roman über die Gräuel des Ersten Weltkrieges Erfolge. Das gefällt den Nationalsozialisten nicht. Sie lassen verbreiten, dass sich Remarque einen falschen Familiennamen gegeben habe und eigentlich Kramer heiße. Und sie behaupten, er sei ein französischer Jude und sei als Soldat nicht im Ersten Weltkrieg gewesen.

Proteste der Nationalsozialisten gegen "Im Westen nichts Neues"

Wenig später verfilmt eine US-amerikanische Produktionsfirma unter der Regie von Lewis Milestone den Roman. Zunächst wird die US-Produktion am 21. November 1930 von der Obersten Filmprüfstelle in Berlin für das deutsche Publikum zugelassen. Die Uraufführung des Films, der im englischen Original "All Quiet on the Western Front" heißt, fand im Berliner Mozartsaal in einem großen Gründerzeitgebäude statt. Die liberale Vossische Zeitung schrieb dazu, das Publikum sei über den Film tief erschüttert gewesen und habe nach Vorführungs-Ende den Saal "still und im Innersten aufgewühlt" verlassen. Noch nie habe ein Filmwerk "so unmittelbar auf die Zuschauer gewirkt".

Bei dem Premierenpublikum waren viele prominente Zuschauer anwesend. Der sozialdemokratische Minister Preußens für Inneres und Kultur war erschienen, ebenso der Botschafter der USA, und auch Intellektuelle wie Alfred Döblin, Carl Zuckmayer, George Grosz und Egon Erwin Kisch waren gekommen.

Die Verfilmung von "Im Westen nichts Neues" gefiel den Nazis überhaupt nicht

Mäuse und Stinkbomben als Protest gegen die Aufführung des Films

Das Erstaunen und Entsetzen ist groß, als bei einer weiteren Filmvorführung am Berliner Nollendorfplatz, dieses Mal für die breite Öffentlichkeit, die Aufführung plötzlich abgebrochen wird: Unter das Publikum haben sich NS-Schlägertruppen gemischt, die gemeinsam die Absetzung des Streifens fordern. Außerdem haben SA-Leute Mäuse im Kinosaal ausgesetzt und Stinkbomben gelegt. Reichstagsabgeordnete der NSDAP nutzen ihre parlamentarische Immunität aus und verdrängen das Publikum schließlich aus dem Lichtspielhaus.

Eingefädelt worden waren diese Aktionen von Joseph Goebbels, zu jener Zeit Gauleiter vor Ort. Die wenig heldenhafte Sicht auf den Krieg schadet seiner Meinung nach der gerade so erfolgreichen NS-Ideologie. Deshalb hält er selber auf dem Berliner Wittenbergplatz eine Hassrede gegen den Film. An den folgenden Tagen können die Filmvorführungen nur noch unter massivem Polizeischutz stattfinden. Im Dezember 1930 wird dem Film "aus Sicherheitsgründen" die Zensurfreigabe von der Obersten Filmprüfstelle Berlin wieder entzogen. Der jüdische Kinobetreiber Hanns Brodnitz gerät daraufhin ins Visier der Nationalsozialisten und wird im September 1944 in Auschwitz vergast. Im Januar 1933 wird "Im Westen nichts Neues" vom Hitler-Regime gänzlich verboten.

Schonungslose Darstellung des Krieges

Das alles tut der Beliebtheit bei Publikum und Kritik keinen Abbruch, im Gegenteil. Was "Im Westen nichts Neues" so schnell populär machte, war seine schonungslose Darstellung des Geschehens an der Front: Erzählt wird die Geschichte des jungen Gymnasiasten Paul Bäumer vor seinem Kriegseinsatz in vorderster Linie. Zu dieser Zeit ist die Stimmung im Deutschen Reich noch sehr euphorisch. So auch in der Schulklasse von Paul. Dessen Lehrer vertritt einen politischen Nationalismus. Er versucht, seine Schüler für das "Sterben für das Vaterland" zu begeistern.

Streit um eine Scheibe Brot - Filmszene aus "Im Westen nichts Neues"

Tatsächlich melden sich Paul und seine Mitschüler schnell freiwillig für die Armee. Doch schon wenig später erfolgt an der Front die Ernüchterung: Paul verwundet bei einer Attacke einen französischen Soldaten. Daraufhin versucht er, dessen Leben zu retten und bittet ihn um Vergebung. Dann wird Paul selber verletzt und landet in einem katholischen Hospital. Auf seinem Heimaturlaub besucht er noch einmal seine alte Schule und seinen Lehrer, der ihn für den "deutschen Heldenmut" lobt. Bäumer jedoch berichtet desillusioniert und nahezu drastisch von seinen Kriegserlebnissen. Er bezeichnet es als Fehler, in den Krieg gezogen zu sein. Daraufhin beschimpfen ihn Lehrer und Schüler als Angsthasen.

"Nichts am Sterben ist süß"

Von dieser Reaktion enttäuscht, kehrt Paul an die Front zurück. Dort sind viele seiner Kameraden gefallen. Die letzte Szene spielt im Herbst 1918, einige Tage vor Kriegsende. Im Schützengraben greift Paul nach einem Schmetterling. Dabei wird er von einem französischen Soldaten erschossen. "Nichts am Sterben ist süß", sind die letzten Worte Bäumers, mit denen der Film endet.

Der Filmkritiker Siegfried Kracauer attestierte dem Film seinerzeit, den Krieg wahrlich "nicht schmackhaft" zu machen. Diese Schonungslosigkeit hatte es bis zu diesem Zeitpunkt in der noch jungen Filmgeschichte nicht gegeben. Der Opfergang einer "verlorenen Generation" wird mit einer unerbittlichen Dramaturgie äußerst realistisch nachgezeichnet.

Mit zwei Oscars ausgezeichnet

Dem Regisseur Lewis Milestone, der einer jüdischen Familie aus der russischen Ukraine entstammte, die vor dem Ersten Weltkrieg in die USA übergesiedelt war, stand für die Realisierung ein für damalige Verhältnisse üppiges Budget von 1,2 Millionen US-Dollar zur Verfügung. Milestone arbeitet mit Kamerafahrten, Gegenschnitten und Bild-Perspektiven, die den Zuschauer unmittelbar in das Geschehen hineinziehen. Eine realistische Abrechnung mit dem Krieg und seiner als sinnlos empfundenen Tötungsmaschinerie, die es bis dato noch nicht gegeben hatte. 1930 wurde er mit zwei Oscars ausgezeichnet - als bester Film und für die beste Regie.

Erich Maria Remarque in seinem Haus am Lago Maggiore

Diesem internationalen Erfolg hielt selbst die krude Kulturpolitik der Nationalsozialisten nicht Stand: 1931 gelangte eine stark gekürzte und zensierte Fassung wieder in die deutschen Kinos, die allerdings nur "für bestimmte Personenkreise und in geschlossenen Veranstaltungen" aufgeführt wurde. Nach der Machtergreifung Hitlers wurde der Film schließlich wieder verboten.

Einer der 100 besten Filme der Filmgeschichte

Selbst nach Kriegsende wurde der Film nur in bearbeiteten und stark gekürzten Versionen gezeigt: Als "Im Westen nichts Neues" 1952 endlich wieder in die deutschen Kinos kommt, handelt es sich immer noch um eine Version, in der die Schlüsselszenen bewusst fehlen.

Erst 1983/84 kann sich das deutsche Publikum ein Bild vom amerikanischen Original machen, wenn auch nur im Fernsehen, dafür in einer neu synchronisierten Urfassung.

Nicht nur in Deutschland wurde Milestones Film immer wieder verboten. Auch in Österreich und in Frankreich, selbst in den USA kursierten gekürzte Versionen. All diese Versuche der Verunglimpfung und Zensur taten dem Erfolg des Streifens keinen Abbruch: Nach wie vor gilt "Im Westen nichts Neues" in der Regie von Lewis Milestone als einer der besten 100 Filme in der amerikanischen Filmgeschichte.