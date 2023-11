Im Reich der Inka - Spurensuche in den Anden

Technologische Fortschritte brachten in den letzten Jahren neue Erkenntnisse über das geheimnisvolle Volk und stellen die Geschichte der Inka in neues Licht.

Bild: Arte

Sagenumwoben, legendär und doch blieb die spektakuläre Geschichte der Inka lange verborgen - ihre Geschichte wurde von ihren Feinden, den spanischen Konquistadoren, geschrieben.

Die Inka gingen als Herrscher über die Anden und die Pazifikküste in die Geschichte ein. Im 15. und 16. Jahrhundert eroberten sie ausgehend von ihrer Hauptstadt Cuzco im Süden des heutigen Perus in etwas mehr als hundert Jahren ein Gebiet, das sich vom Äquator bis ins heutige Chile erstreckte.

Bild: Arte

Mindestens zehn Millionen Menschen lebten in diesem größten Reich des präkolumbischen Amerika. Trotz der Größe ihres Reichs hatten die Inka keine voll entwickelte Schriftsprache. Ihre Geschichte wurde daher von den spanischen Konquistadoren überliefert, die das Inkareich ab 1532 eroberten. Nach der brutalen Unterwerfung der Inkas erschienen Chroniken in spanischer Sprache, wie zum Beispiel das Manuskript von Don Felipe Waman Puma de Alaya.

Bild: Arte

Im 19. und 20. Jahrhundert bezog sich die noch junge Wissenschaft der Archäologie systematisch auf diese einzige historische Quelle, wenn neue Fundstücke aus dem Inkareich interpretiert werden mussten. Aber technologische Fortschritte und zahlreiche Forschungsprojekte lieferten in den letzten 15 Jahren neue Erkenntnisse. Bisher unbekannte oder falsch interpretierte Aspekte wurden aufgeklärt und stellen die Geschichte der Inka in ein neues Licht.

Wie also lebte dieses legendäre Volk? Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler forschen im gesamten früheren Inkareich, um genau das herauszufinden.

Sendezeiten:

DW Deutsch+

FR 15.12.2023 – 23:00 UTC

SA 16.12.2023 – 13:30 UTC

SA 16.12.2023 – 18:00 UTC

SO 17.12.2023 – 04:00 UTC

SO 17.12.2023 – 10:03 UTC



Vancouver UTC -8 | New York UTC -5 | Sao Paulo UTC -3

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8