Im Reich der Frauen - China - Die Mosuos

Die Väter spielen bei der Volksgruppe der Mosuo, die zwischen Sichuan und Yunnan angesiedelt sind, nur eine untergeordnete Rolle. Sie zeugen zwar Kinder, leben aber nicht unter demselben Dach. Ehemänner gibt es nicht. Der Mann sieht seine Bettgenossin nur nachts und kehrt morgens in sein Haus zurück.



Die 18-jährige Naka steht vor einer schwierigen Entscheidung: Ist sie bereit, die nächste Dape, das weibliche Familienoberhaupt, zu werden? Oder wird sie weggehen und in einer Folkloregruppe tanzen, wie sie es sich erträumt? Die junge Frau lebt nach alter Sitte mit Onkeln und Tanten in der Familie der Mutter. Der Tradition gemäß müsste Naka dort ihr ganzes Leben verbringen. Ihr Vater, der bei seiner eigenen Mutter wohnt, gehört nicht zur Familie. Und wie alle Mosuo-Paare sehen sich Nakas Eltern nur nachts.

Das Familienoberhaupt ist hier Nakas Tante Erchema. Die Nichte soll unbedingt ihre Nachfolge antreten, so hofft es die Tante zusammen mit der ganzen Familie. Denn Naka ist das letzte noch im Dorf verbliebene junge Mädchen ihrer Generation. Doch ist Naka dazu bereit, diese Verantwortung zu übernehmen?



Oder wird sie das Dorf verlassen und in dem Touristengebiet tanzen, das sich einige Kilometer weiter um den Lugu-See herum entwickelt? Am Neujahrsmorgen will sie ihre Entscheidung treffen.







Naka berät sich mit Duma, die kürzlich vor demselben Dilemma stand; die Freundin entschied sich, der Mosuo-Tradition zu folgen. Sie lebt nicht unter demselben Dach wie ihr Bettgenosse und bereitet sich darauf vor, die Dape ihrer Familie zu werden.





Nakas Cousine Lamu dagegen verließ das Dorf und wohnt jetzt im Touristengebiet. Sie hat geheiratet und damit die Regeln gebrochen. Im Spannungsfeld zwischen den beiden Kulturen trifft Naka schließlich eine Entscheidung.



