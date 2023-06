Im Mode-Recycling ist Italien Vorreiter

Mode shoppen UND Klima schützen. Die Generationen Y und Z kaufen ökobewusster. Italiens Textilbranche hat reagiert. -Luxusyachten superreicher Oligarchen liegen an der Adria in den exklusiven Häfen Montenegros.

Mode shoppen UND das Klima schützen. Die Generationen Y und Z kaufen ökobewusster. Italiens Textilbranche hat reagiert. Die Stadt Prato gilt als Paris der recycelten Mode. 7.000 Textilunternehmen verarbeiten gebrauchte Kleidung aus ganz Europa.

Bild: DW

Montenegro: Wo sich Russlands Reiche in Europa sonnen

Luxusyachten superreicher Oligarchen und Russen liegen in den exklusiven Häfen Montenegros. Doch auch immer mehr Russen, die Putins Krieg entkommen wollen zieht es an die Adria, nicht immer zur Freude der einheimischen Bevölkerung.

Bild: DW

Londons erste Solarstraße geht ans Netz

In ein Solarkraftwerk wollen Anwohner im Osten Londons die Dächer ihrer kleinen Straße verwandeln. Damit sich möglichst viele Nachbarn die Solarpanele leisten können, haben die Künstler Dan Edelstyn und Hilary Powell Spenden gesammelt.

Bild: NDR

Ukraine: Das Schicksal der verschleppten Kinder

Die Ukraine beklagt, Russland habe Kinder aus den russisch besetzten Gebieten nach Russland gebracht. Was anfangs ein Ferienlager sein sollte, wurde zu einer Dauereinrichtung – inklusive russisch-patriotischer Kurse.

Bild: SWR

Slowakei: Fußball zwischen Hühnern – „eine andere Liga“

Holprige Plätze und humpelnde Stürmer – das slowakische Internet-Projekt „Eine andere Liga“ geht dahin, wo Fußball noch authentisch ist: nach ganz unten. An jedem Wochenende werden drei Dorfspiele aus der niedrigsten Liga zusammengefasst.

Sendezeiten:

DW Deutsch

DO 29.06.2023 – 00:00 UTC

DO 29.06.2023 – 04:30 UTC

DO 29.06.2023 – 08:03 UTC

DO 29.06.2023 – 13:03 UTC

DO 29.06.2023 – 17:03 UTC

FR 30.06.2023 – 01:30 UTC

FR 30.06.2023 – 06:30 UTC

FR 30.06.2023 – 19:30 UTC

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8



DW Deutsch+

DO 29.06.2023 – 00:00 UTC

DO 29.06.2023 – 04:30 UTC

DO 29.06.2023 – 13:03 UTC

DO 29.06.2023 – 17:03 UTC

FR 30.06.2023 – 01:30 UTC

FR 30.06.2023 – 19:30 UTC

Vancouver UTC -7 | New York UTC -4 | Sao Paulo UTC -3