Im Krieg: Überleben - weiterleben

Konzerte im Untergrund

Die ukrainische Stadt Charkiw ist seit Wochen unter Beschuss. Die verbliebenen Bewohner harren in Kellern und U-Bahnhöfen aus. Genau dort findet nun das Charkiw Musikfest statt. Festivalleiter Vitali Alekseenok über die tröstende Kraft der Musik.

Stimme der "Intelligenzija"

Ljudmila Ulitzkaja ist eine der wichtigsten literarischen Stimmen Russlands - und mutige Regimekritikerin. Seit Mitte März lebt sie im Exil in Berlin. Der Krieg, so glaubt sie, könnte die ukrainisch-russischen Beziehungen über Jahrzehnte vergiften.

Kinder ohne Heimat

Ein preisgekrönter Dokumentarfilm porträtiert ein ostukrainisches Kinderheim, über Jahre sicherer Zufluchtsort in einer von Konflikten geprägten Region. Doch nach Kriegsausbruch musste das Heim über Nacht evakuiert werden: alte Traumata brechen auf.

Die Liebe in Zeiten des Krieges

Elvira Sastre gilt in ihrer Heimat Spanien als DIE Stimme zeitgenössischer Literatur. Sie gehört zu einer neuen Generation junger SpanierInnen, die die verdrängten Traumata des spanischen Bürgerkrieges und der Franco-Diktatur zum Thema machen.

