Kultur.21

Im Einklang mit der Natur: "Warka Village"

In Kamerun entsteht am Rande des Regenwaldes ein Dorf aus nachhaltigen Materialien und mit traditionellen Bautechniken. So soll indigenes Wissen bewahrt und Lebensraum geschaffen werden, auch für die Völker, die wegen der Abholzung vertrieben wurden.