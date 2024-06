Ilkay Gündogan - vom Wackelkandidaten zum Star der EURO 2024

Bundestrainer Julian Nagelsmann war nach dem 2:0-Erfolg gegen Ungarn voll des Lobes über seinen Kapitän Gündogan: "Ilkay hat sehr viel gearbeitet, sehr viel Kontakt mit uns außen gehabt und versucht, das Spiel zu lenken. Er hat es extrem clever gemacht." Nicht umsonst kürte die UEFA Gündogan zum "Man of the Match".

Mit seinem robusten Einsatz im Strafraum hatte er zunächst Jamal Musialas Führungstreffer eingeleitet und später den zweiten Treffer per Direktabnahme mit links selbst beigesteuert. "Den musst du erst mal so verwerten mit dem 'schwachen' Fuß", so Nagelsmann. "Ich habe großes Vertrauen in ihn und weiß, was in ihm steckt. Ich bin ganz sicher, dass es so weiter geht." Auch Toni Kroos freute sich über eine weitere Glanzleistung seines Mannschaftskollegen Gündogan: "Für Illy freut es mich, weil seine Karriere in der Nationalmannschaft noch nicht so von Erfolg gekrönt war wie seine Klub-Karriere."

Es läuft bei der Heim-Europameisterschaft bislang rund für Gündogan. "Ich fühle mich extrem wohl in dieser Mannschaft", sagte der 33-Jährige. "Ob ich jetzt ein Tor geschossen habe oder Player of the Match bin, das sind Bonusgeschichten."

Bereit beim glanzvollen 5:1-Auftakterfolg des DFB-Teams gegen Schottland hatte Gündogan herausgeragt. "Eine Weltklasse-Leistung. Gerade mit dem Druck, der schon immer von außen auf ihm lastet", hatte ihn Team-Kollege Thomas Müller gelobt. "Wenn man sich die ersten drei Tore anschaut, überall hat er seinen Fuß mit drin."

Gündogan will ein "Bessermacher" sein

In den ersten beiden Spielen bei dieser Heim-WM ordnete Gündogan die Offensive der DFB-Elf, gab Anweisungen und sorgte immer wieder für Gefahr vor dem Tor der Gegner. Vor allem Musiala und Florian Wirtz profitierten von seinem Einsatz.

"Für mich und sicher auch für Flo ist es wichtig, dass wir die Sicherheit von hinten haben und einfach frei sein können, um unsere Aktionen durchzuführen", hatte Musiala bereits vor dem EM-Start über Gündogan gesagt.

Jungstar Jamal Musiala (r.) profitiert von der Erfahrung Ilkay Gündogans Bild: Tom Weller/dpa/picture alliance

Der gab das Lob nach dem Ungarn-Spiel gerne an den Jungstar zurück: "Für mich ist Jamal unglaublich. Er ist jemand, der in jeder Situation das Unerwartete machen kann. Er ist ein Unterschiedsmacher für uns. Ich liebe ihn, er ist ein kompletter Spieler, ein netter Kerl. Er kann einer der Besten werden." Und genau darin sieht Gündogan auch einen Teil seiner eigenen Rolle. Er wolle ein "Bessermacher für meine Mitspieler" sein, sagt der Mittelfeldspieler.

Rückendeckung durch Nagelsmann

Vor dem Turnier hatte es teilweise heftige Kritik an Gündogan gegeben. "Ich bin generell ein sehr nachdenklicher und reflektierender Mensch, der sich selbst auch hinterfragt", gab der Kapitän vor dem EM-Auftakt zu. "Wenn ich sagen würde, es beschäftigt mich gar nicht, würde ich lügen." Doch Bundestrainer Nagelsmann stärkte Gündogan - wie auch dem ebenfalls kritisierten Torwart Manuel Neuer - demonstrativ den Rücken und stellte mehrfach klar, dass Gündogan der Mannschaftsführer des DFB-Teams bleiben werde.

"Es bedeutet unfassbar viel, es ist ein Riesenprivileg", sagt Gündogan über die Rolle als Kapitän: "Teil dieser Mannschaft zu sein, dieses Landes zu sein, und das deutsche Team und auch das deutsche Volk mit Stolz vertreten zu dürfen, ist eine unfassbare Ehre." Der Spielmacher ist der erste Spieler mit Migrationshintergrund, der eine DFB-Elf als Kapitän bei einem großen Turnier vertritt.

Gündogan: "Wir wollen Europameister werden"

Das Spiel gegen Ungarn war Gündogans 79. Länderspiel. In seinem fünften Turnier - nach den Europameisterschaften 2012 und 2021 und den Weltmeisterschaften 2018 und 2022 - will der Kapitän nun endlich auch für Deutschland erfolgreich sein. Auf Vereinsebene hat er nahezu alles erreicht.

Mit Manchester City gewann Ilkay Gündogan 2023 die Champions League Bild: Shaun Brooks/Action Plus/picture alliance

Mit Manchester City holte Gündogan unter Trainer Pep Guardiola 2023 das Triple aus Meisterschaft, Pokalsieg und Champions-League-Triumph und wurde zu Deutschlands "Fußballer des Jahres" gekürt. Auch nach seinem Wechsel zum spanischen Traditionsklub FC Barcelona Mitte 2023 wurde der Mittelfeldakteur in der spanischen Liga schnell zu einem prägenden Spieler.

Am 14. Juli will er nun den EM-Pokal in den Berliner Nachthimmel stemmen. "Wir wollen Europameister werden", sagte Gündogan: "Wir können bei dieser Heim-Europameisterschaft auf so vielen Ebenen gewinnen. Als gute Gastgeber, als weltoffene Gesellschaft. Und hoffentlich am Ende auf dem Platz."

Dieser Artikel wurde nach dem Ungarn-Spiel am 20. Juni aktualisiert.