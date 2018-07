Ihr schönster Tag in einem Freizeitpark

Viele von Ihnen haben uns diese Woche geschrieben, was ihr schönstes Erlebnis in einem Freizeitpark war, an welchen Ausflug sie gerne zurückdenken oder weshalb sie Erlebniswelten & Co mögen. An alle Teilnehmer ein herzliches Dankeschön!

Unter sämtlichen Einsendungen haben wir eine Armbanduhr im exklusiven Euromaxx-Design verlost.

Gewonnen hat Lucy Haddock aus Florida in den USA. Herzlichen Glückwunsch!