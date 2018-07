Ihr schönster Tag in einem Freizeitpark

In der Serie „Auf ins Abenteuer!“ stellt Euromaxx fünf europäische Freizeitparks vor. Mit dabei: der traditionsreiche Tivoli in Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen, die Outdoor-Abenteuerspielwiese Area 47 im österreichischen Tirol oder die WaterWorld in Ayia Napa auf Zypern.



Aber welcher war Ihr schönster Ausflug in einen Freizeitpark? An welchen Tag erinnern Sie sich immer wieder gerne zurück? Oder was mögen Sie generell an Erlebniswelten & Co? Lassen Sie es uns wissen!



Mitmachen ist ganz leicht: Schicken Sie uns ein Foto, das Sie oder Ihre Lieben in einem Freizeitpark zeigt, und erzählen Sie uns die Geschichte hinter dem Bild oder beantworten Sie eine der oben stehenden Fragen.



Als Dankeschön verlosen wir unter allen Teilnehmern eine Armbanduhr im exklusiven Euromaxx-Design.

Einsendeschluss ist der 26. Juli 2018, 12 Uhr UTC. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!