If You Kill, Call Me - Die geheime Welt der Narco-Anwälte

Er deckt dabei eine nicht sehr beachtete und gefährliche Gruppe von Akteuren auf - die Anwälte. Welche Rolle spielen sie im System der Kartelle?

Bild: Terranoa

Der Film taucht in die dunkle Welt des organisierten Verbrechens ein, eine Welt, die von besonders viel Geld, Korruption und Angst lebt. Teil dieser Welt sind Anwälte. Auf den ersten Blick die Hüter des Gesetzes und der Gerechtigkeit.

Bild: Terranoa

Aber Kartelle setzen ihre Regeln nicht nur mit Terror durch, sie haben auch ein hocheffizientes juristisches Verteidigungssystem entwickelt, das von erfahrenen Narco-Anwälten überwacht wird: Sie sind der Eckpfeiler eines komplexen Rechtssystems rund um den Narco-Handel. Sie verkörpern das Zusammenspiel zwischen dem Drogenhandel und den lokalen juristischen, politischen und finanziellen Strukturen.

Bild: Terranoa

Dieser Film bietet einen Einblick in die Welt der Drogenanwälte. Wie nutzen sie ihr juristisches Wissen und ihre Beziehungen, um die Interessen der Drogenkartelle zu wahren? Was ist ihre Motivation? Wie steht es um ihre Integrität? Anwälte in Mexiko, Kolumbien und den USA geben Einblicke in eine unbarmherzige Realität. Internationale Experten von INTERPOL, UN-Berater und lokale Journalisten kommen ebenfalls zu Wort.

