Identität, Schmerz, Kampf: Transgender in Pakistan

Trans* Personen in Pakistan werden von ihren Familien oft verstoßen und leben in armen Verhältnissen. Spezielle Schutzzentren bieten ihnen Zuflucht. Außerdem: Die psychedelische Droge Ayahuasca ist nirgendwo so verbreitet wie in Brasilien. Denn dort ist der Konsum für religiöse Rituale legal.