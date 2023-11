Ich liebe dich - Geschichten vom größten Gefühl

Bild: WDR

"Liebe ist Freundschaft", sagt Sarah ein paar Wochen vor der großen Hochzeit, die sie mit Karim plant. Die beiden Düsseldorfer haben sich vor zwei Jahren über eine Dating-App kennengelernt - während der Corona-Pandemie. Jetzt bereiten sie die große Feier vor: 150 Gäste aus der ganzen Welt reisen an und beide erwarten den schönsten Tag ihres Lebens.

Annette ist 15 Jahre glücklich verheiratet, als plötzlich für sie unerwartet alles zusammenbricht: Vom Ehemann mit der Schwester der Freundin jahrelang betrogen. Nach dem ersten Schock wagt Annette ein ungewöhnliches Experiment: Sie begibt sich auf die Suche nach Liebhabern. Mehrere sollen es sein - und zwar fünf! Keine Verpflichtung, keine Versprechen - nur Leidenschaft und vor allem absolute Ehrlichkeit.

Thorsten und Axel sind seit vielen Jahren ein Paar. Sie lieben sich immer noch, genießen das Leben in vollen Zügen und sind sehr aktiv: beruflich wie privat. Die Unternehmer sind ehrenamtlich im Karneval tätig und waren 2019 in Mönchengladbach das erste schwule Prinzenpaar in NRW. "Liebe bedeutet, sich verlassen zu können. Zu wissen, dass ein Zuhause da ist und dass man auch mit all seinen Unzulänglichkeiten akzeptiert wird," sagt Axel.

Liebe ist bunt, oft leidenschaftlich und manchmal tut sie weh. Der Film geht der Frage nach, wie und wo sich Menschen verlieben - heute, vor ein paar Jahren oder auch vor einem halben Jahrhundert.

