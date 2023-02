Hypnose für den Tiefschlaf

Weltweit versucht die Wissenschaft, die Geheimnisse des hypnotisierten Gehirns zu entschlüsseln. Auch die Schlafforschung. Mit dem Alter nimmt der Tiefschlaf ab. Da soll Hypnose helfen.

Schlafen für die Wissenschaft

Wie wird man Schlafforscherin? Die Psychologin Christine Blume von der Universität Basel erzählt aus ihrem Alltag zwischen Schlaflabor und Bergwanderungen.

E-Mobilität: Wie nachhaltig ist der Abbau von Lithium?

Lithium spielt eine Schlüsselrolle in E-Autos. Die weltweite Nachfrage nach dem Rohstoff für wiederaufladbare Batterien soll in den kommenden Jahren steigen. Der Lithium-Abbau in Chile, ist nicht unumstritten.

Frag doch! Was sind Isotope und was lässt sich damit machen?

Die Frage an Projekt Zukunft kommt diese Woche von Esomchukwu Ezeamaku aus Nigeria.

Klimawandel - Schmelzende Archive

Gletscher speichern in ihren Eisschichten auch Informationen zur Klimageschichte. Doch wenn die Gletscher abschmelzen, gehen diese wertvollen Archive verloren. Deshalb lagern Forscher Eisbohrkerne für kommende Generationen in der Antarktis ein.

