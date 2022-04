Hybrid-Unterricht: Ein Konzept für die Zukunft

„Warum nicht?“, fragte sich die Hildesheimer DaF-Lehrerin Kerstin Christ, als sie im November 2021 ihren ersten hybriden Integrationskurs geben sollte. Damals galt für den Unterricht die 2G-Regel. Das heißt: Wer gegen COVID-19 geimpft war, durfte in die Volkshochschule kommen. Wer nicht geimpft war, musste zuhause bleiben, sollte aber die Möglichkeit bekommen, sich online dazuzuschalten.

Präsenzunterricht ist für die erfahrene DaF-Lehrkraft ja ein „Heimspiel“, Online-Unterricht war Kerstin Christ seit den pandemiebedingten Lockdowns auch gewohnt. Deshalb hatte sie kein Problem mit einer Mischung aus beidem: Ein Lautsprecher, ein Mikrofon sowie eine bewegbare und zoomfähige Kamera waren im Unterrichtsraum vorhanden, Kerstin Christ bekam eine 30-minütige Einweisung durch einen Techniker, dann konnte sie loslegen.

Die Gesichter der „Zoomies“ – so werden die Online-Teilnehmenden in Anlehnung an das gleichnamige Videokonferenzprogramm im Fachjargon genannt – waren für die physisch im Raum anwesenden „Roomies“ auf einer Leinwand zu sehen. Und die Zoomies sahen je nach Kameraeinstellung die Klasse von hinten oder das Tafelbild. Was in diesem Rahmen nicht möglich war, ließ Kerstin Christ einfach weg: „Wir haben viel mit dem gedruckten Lehrbuch gearbeitet, das alle vor sich liegen hatten. Und ich habe auch viel an der Tafel entwickelt. Auf Arbeitsblätter und Gruppenarbeiten habe ich mehr oder weniger verzichtet“, erzählt sie.

Schwierig fand sie das nicht, der Umgang mit der Technik machte ihr sogar Spaß. Allerdings zeigte sich schnell, dass sich in ihrer Gruppe eine Art „Zwei-Klassen-Gesellschaft“ bildete: Im Fokus hatte sie vor allem die Teilnehmenden, die mit ihr im Raum saßen. Die online Dazugeschalteten dagegen verlor sie manchmal etwas aus dem Blick. „Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob sie dem Unterricht die ganze Zeit gefolgt sind“, sagt Kerstin Christ. „Aber immerhin hatten sie in der Situation überhaupt eine Möglichkeit, dabei zu sein!“

Vom Ausland lernen

Zahlreiche Lehrkräfte in Deutschland fanden sich in den letzten Monaten wie Kerstin Christ pandemiebedingt plötzlich in einem Klassenzimmer mit Präsenz-Teilnehmenden auf der einen und Online-Teilnehmenden auf der anderen Seite wieder. Teilweise waren die Zoomies dabei auch aus den Heimatländern zugeschaltet, weil sich ihre Einreise nach Deutschland pandemiebedingt hinzog.

Was hierzulande häufig als Notlösung aus dem Boden gestampft wurde, ist in manchen Institutionen in anderen Teilen der Welt schon in den Jahren vor der Pandemie ein selbstverständlicher Bestandteil des Unterrichtsalltags gewesen, erzählt Prof. Dr. Felix A. Kronenberg, der am Center for Language Teaching Advancement (CeLTA) der Michigan State University schon zahlreiche Workshops zur digitalen Lehre gehalten hat und aktuell Weiterbildungsanfragen von Sprachkursanbietern aus aller Welt erhält: „An unserem Institut haben schon vor der Pandemie viele Lehrkräfte mit Hybridkursen gearbeitet, weil Leute zum Beispiel berufs- oder familienbedingt einen Online-Kurs machen und sich zwischendurch auch mal in Präsenz menschlich kennenlernen wollen. Aktuell hat die Diskussion darüber, wie wir das Beste aus beiden Welten ziehen können, an Fahrt aufgenommen.“

Als „Hybridunterricht“ kann im Prinzip jede Art von Lehre bezeichnet werden, die Präsenzanteile mit virtuellen Anteilen kombiniert, also beispielsweise mit dem Einsatz von Digital Storytelling, Computerspielen, Wikis, Podcasts und Blogs. Denn „hybrid“ heißt zunächst einmal nichts anderes als „gemischt“. Unter „Flipped Classroom“ verstehen wir meist einen Unterricht, bei dem die Lernenden sich den Input in Videoform zuhause aneignen, während die Vertiefung des Stoffs im Klassenraum erfolgt. Als „Blended Learning“ werden häufig Konzepte bezeichnet, bei denen die komplette Gruppe mal gemeinsam im Klassenzimmer sitzt und mal online arbeitet.

Unter Hybridunterricht verstehen Fachleute in der Regel Modelle, bei denen – wie im Beispiel der Volkshochschule Hildesheim – Zoomies und Roomies gleichzeitig und idealerweise auch miteinander im Unterrichtszimmer agieren und die Teilnehmenden jederzeit zwischen Online- und Präsenzunterricht hin- und herwechseln können. Weil diese Unterrichtsform sehr flexibel auf die Bedürfnisse der Teilnehmenden eingeht, werden diese Formate auch als High‐Flex‐Kurse bezeichnet.

Mehr als eine Übergangslösung

Deutsche DaF-Expertinnen und -Experten wie Dr. Matthias Jung vom Institut für Internationale Kommunikation e.V. (IIK) in Düsseldorf und Dr. Marion Grein von der Johannes Gutenberg-Universität Mainz arbeiten inzwischen daran, Hybridunterricht als festen Bestandteil der hiesigen Unterrichtslandschaft zu etablieren.

„Das Konzept eignet sich zum Beispiel für Fach- oder Spezialkurse, wenn einige der Teilnehmenden in der Nähe und andere weiter weg wohnen, aber auch für Teamtreffen, Tagungen und Kongresse. Außerdem bietet es sich an, um in Projekten beispielsweise Expertinnen oder Experten dazu zu holen, einzelne Teilnehmende auf Exkursion zu schicken und von dort berichten zu lassen oder Klassen zusammenzuschalten“, findet Matthias Jung.

Worauf es bei der technischen Ausstattung ankommt, zeigt er in der Aufzeichnung einer Live-Demonstration, die auf Youtube kostenlos einsehbar ist: Damit die Zoomies und die Roomies wirklich miteinander interagieren können, sollten sie spontan miteinander sprechen können – sowohl im Plenum als auch in Gruppen- oder Teamarbeiten. Das heißt, sie sollten sich gegenseitig – ohne Rückkopplungen oder andere Störgeräusche – hören und deutlich verstehen können. Und sie sollten sowohl die Tafel als auch die Gruppe und die einzelnen Individuen, die gerade sprechen, gut sehen können – denn Sprachlernenden erleichtern Mimik und Gestik das Verstehen und Verstandenwerden.

Ideal sind dafür Deckenmikrofone, Kameras, die den kompletten Unterrichtsraum zeigen, und solche, die sich automatisch auf den aktuellen Sprecher ausrichten, sowie Monitore, die die Zoomies und das (Online-)Material zeigen. Als Alternative können auch Tischmikrofone herhalten. In den Kursen des IIK arbeiten alle Teilnehmenden – also auch die Roomies – mit Laptops, Lernplattformen und digitalen Materialien.

Wenn es um die Anschaffung der notwendigen Technik geht, sind natürlich die Sprachkursträger gefragt. Und bei der Organisation von Unterrichtsräumen und -zeiten arbeiten die Träger idealerweise Hand in Hand mit den Lehrkräften. Felix Kronenberg weiß aus Erfahrung, dass das durchaus Konfliktpotenzial bietet: „Diejenigen, die in den Institutionen die Verantwortung für die Räume und Stundenpläne haben, brauchen natürlich eine gewisse Planungssicherheit. Die Lehrkräfte dagegen wissen oft am besten, wann es für die Lernenden sinnvoller ist, sich in Präsenz oder online zu treffen – und wünschen sich eine größtmögliche Flexibilität. Hier gilt es, praktikable Lösungen zu finden.“

Zu einer Gruppe werden

Die Erfahrungen von Kerstin Christ zeigen, dass es darüber hinaus didaktische Überlegungen braucht, um keine der beiden Gruppen zu bevorzugen und eine lebhafte Interaktion zwischen Roomies und Zoomies anzuregen. Die Teilnehmenden können beispielsweise wie im Online-Unterricht gemeinsam an einem Whiteboard arbeiten, ihre selbst erstellten Texte für die gemeinsame Weiterarbeit in der Lernplattform hochladen, erklären, warum sie sich für ein bestimmtes Hintergrundbild entschieden haben, oder ein Foto vom Blick aus dem Fenster machen und den anderen zeigen.

Besonders wertvoll sind im Hybridunterricht aber auch Aktivitäten, die gezielt die Verbindung zwischen Präsenz- und Online-Teilnehmenden stärken sollen, wie interaktive Bewegungsübungen (Beispiel: „Stehen Sie auf, wenn die Aussage auf Sie zutrifft“). „In Partnerarbeiten sollten Lehrkräfte immer darauf achten, dass ein Roomie und ein Zoomie in einem Team sind. Und bei Präsentationen sollten jeweils ein Roomie und ein Zoomi im Wechsel zu Wort kommen.

Auch bei der Ergebnissicherung, also wenn zum Beispiel Notizen zum Brainstorming gemacht oder Produkte fotografiert werden, sollten beide Seiten zum Zug kommen“, rät Marion Grein, die im Masterstudiengang „Deutsch als Fremdsprache“ schon seit 2005 ein Modul zur Digitalen Lehre anbietet und kürzlich eine Studie zum digitalen Deutschunterricht durchgeführt hat.

Darüber hinaus, betont die Expertin, sollten Lehrkräfte den Teilnehmenden auch Möglichkeiten geben, über den Hybridunterricht hinaus soziale Beziehungen aufzubauen, beispielsweise indem sie in der Lernplattform eine digitale Cafeteria als Treffpunkt einrichten und gemeinsam mit den Lernenden Ideen entwickeln, wie diese genutzt werden kann. Das notwendige Know-how können sich Lehrkräfte in entsprechenden Fortbildungen aneignen. Wenn diese ebenso hybrid stattfinden, bietet ihnen das direkt die Möglichkeit, selbst einmal in die Rolle von Roomie und Zoomie zu schlüpfen.