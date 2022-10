Hurrikan "Julia" zieht über Lateinamerika hinweg

Immer mächtigere Sürme?

Die Hurrikansaison im Atlantik dauert in der Regel von Juni bis November. In den vergangenen Wochen richteten die beiden starken Hurrikans "Fiona" und "Ian" in Teilen der Karibik und Nordamerikas große Zerstörung an. Nach Expertenmeinung führt der Klimawandel dazu, dass sich die Oberflächenschichten der Ozeane erwärmen, was zu stärkeren Wirbelstürmen in der Region führt.