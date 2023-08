Hurrikan "Idalia" braust auf den Norden Floridas zu

In Florida wurden zahlreiche Vorkehrungen getroffen. Die Behörden ordneten für weite Gebiete entlang der Nordwestküste des Bundesstaates Evakuierungen an. In der Region "Big Bend" südlich von Tallahassee, der Hauptstadt des US-Staates, seien "katastrophale meterhohe Sturmfluten und zerstörerische Winde" zu erwarten, warnte das das Nationale Hurrikanzentrum (NHC).

Verzweifelte Versuche, das Leben und Hab und Gut zu sichern Bild: Joe Raedle/Getty Images

Mit Windgeschwindigkeiten von 195 Kilometern pro Stunde habe "Idalia" die Stärke drei auf der fünfstufigen Hurrikan-Skala erreicht, teilte das Hurrikanzentrum mit. Er dürfte in den kommenden Stunden zu einem Sturm der Stärke vier mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 210 Kilometern pro Stunde anwachsen, bevor er am Mittwochmorgen (Ortszeit) auf Land trifft.

Das Zentrum von "Idalia" wird vermutlich in der "Big Bend"-Region auf die Küste treffen, dort, wo die Teile Floridas, die an der US-Südküste liegen (der sogenannte "Panhandle") in die Halbinsel Florida übergehen. Von Unwetter- und Hochwasserwarnungen sind fast alle 21 Millionen Bewohner Floridas betroffen. Der internationale Flughafen von Tampa wurde geschlossen.

Arbeiter errichten vor einem Krankenhaus in Tampa Barrikaden, um das Areal vor Überschwemmungen zu schützen Bild: Miguel J. Rodriguez Carrillo/AFP via Getty Images

Nach seinem ersten Auftreffen auf Land werde der Sturm weiter in Richtung der Bundesstaaten Georgia, South Carolina und North Carolina ziehen, hieß es. Auch dort wurde vor heftigen Regenfällen und Überschwemmungen gewarnt.

Immer häufiger, immer stärker

Im vergangenen Herbst hatte Hurrikan "Ian" in Florida gewaltige Schäden angerichtet, mehr als hundert Menschen kamen ums Leben. Allein die Höhe der Sachschäden wird auf mehr als 100 Milliarden Dollar (92,5 Milliarden Euro) geschätzt. Damals befand sich das Zentrum des Sturms etwas weiter südlich und in einem dichter besiedelten Gebiet als nun erwartet. "Idalia" wird der vierte schwere Hurrikan, der Florida binnen sieben Jahren heimsucht.

Jedes Jahr treffen von Juni bis November Tropenstürme und Hurrikans auf die Küsten Mexikos, der USA oder der Karibikstaaten. Der Klimawandel erhöht Experten zufolge die Wahrscheinlichkeit, dass die Stürme häufiger und stärker werden.

qu/se (dpa, rtr, afp)