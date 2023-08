Hurrikan "Hilary" bedroht Küsten Mexikos und der USA

Das Zentrum des Sturms befand sich am Sonntag etwa 200 Kilometer südlich der Gemeinde San Quintín auf der mexikanischen Halbinsel Baja California, wie der mitteilte. "Hilary" erreichte zuletzt anhaltende Windgeschwindigkeiten von 130 Kilometern pro Stunde. Der Wetterdienst warnte vor "sehr starkem" Regen auf der Halbinsel und im Nordosten Mexikos. Außerdem seien Windböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern und bis zu sechs Meter hohe Wellen zu erwarten.

Am Samstagnachmittag hatte "Hilary" Windgeschwindigkeiten von bis zu 175 Stundenkilometern erreicht, wie das Nationale Hurrikan-Zentrum (NHC) der USA bekanntgab. "Hilary" schwächte sich dann aber von einem Hurrikan der Kategorie vier (von fünf Stufen) auf Kategorie eins ab. Es bestehe aber weiterhin die Gefahr, dass der Wirbelsturm erhebliche Schäden anrichte. Im Süden des Bundesstaates mit Großstädten wie San Diego und Los Angeles würden starke Regenfälle erwartet. In einigen Gegenden seien "gefährliche bis katastrophale Überschwemmungen" möglich.

Zwei Todesopfer

In Mexiko starben infolge des Sturms zwei Menschen. Ein Mann kam einem Zeitungsbericht zufolge im Nordwesten ums Leben, als sein Lieferwagen in der Gemeinde Navolato im Bundesstaat Sinaloa weggeschwemmt wurde. Der Fahrer wurde einige Kilometer vom Unglücksort entfernt tot aufgefunden. In der Stadt Mulegé in Baja California kam nach Informationen der Zeitung "Milenio" eine weitere Person bei dem Versuch ums Leben, einen Fluss zu überqueren.

Die mexikanische Katastrophenschutzbehörde teilte indes am Samstag mit, dass die Pegel der Flüsse und Bäche in Loreto und Mulegé an der Ostküste von Baja California erheblich gestiegen seien. Infolgedessen sei es dort zu Erdrutschen gekommen, Straßen seien gesperrt worden. Zudem sei mindestens ein Mensch ums Leben gekommen, nachdem ein Fahrzeug von den Wassermassen mitgerissen worden war.

Die Zentralregierung hat fast 19.000 Soldaten in den am stärksten vom Sturm betroffenen Bundesstaaten stationiert. Das staatliche Elektrizitätswerk entsandte vorsichtshalber 800 Mitarbeiter und hunderte Fahrzeuge, um auf eventuelle Stromausfälle vorbereitet zu sein.

Schneller als vorhergesagt

Auch im benachbarten US-Bundesstaat Kalifornien bereitet man sich auf die Ankunft des Wirbelsturms vor. Wie das US-Hurrikanzentrum mitteilte, bewegt sich "Hilary" schneller als zunächst vorhergesagt und soll nun bereits am Sonntagnachmittag (Ortszeit) in den USA ankommen.

Der Sturm sei eine Bedrohung für Südkalifornien, sagte die Chefin der nationalen Katastrophenschutzbehörde, Deanne Criswell, dem Fernsehsender CNN. "Ich möchte daher alle ermutigen, diesen Sturm ernst zu nehmen." Die Chefin des kalifornischen Gouverneursbüros für Notfalldienste, Nancy Ward, sagte, dass "Hilary" einer der schlimmsten Stürme werden könnte, die den Bundesstaat seit mehr als zehn Jahren getroffen hätten.

Notstand für den Süden Kaliforniens ausgerufen

Gouverneur Gavin Newsom hatte am Samstag für weite Teile des Südens von Kalifornien den Notstand ausgerufen. Die Behörden in Kalifornien forderten einige Anwohnerinnen und Anwohner in Küstennähe oder höher gelegenen Gebieten auf, ihre Häuser zu verlassen. Naturparks und diverse Strände wurden geschlossen und Sportveranstaltungen verschoben.

Die Major League Baseball und die Major League Soccer verschoben geplante Spiele in Kalifornien. Der Kommandeur der 3. US-Flotte, Michael Boyle, erklärte in San Diego, die Sicherheit habe "oberste Priorität". Daher seien alle Schiffe und U-Boote der Marine in See gestochen. So könne die Situation an Land besser bewältigt werden.

In den kommenden zwei Tagen soll der Sturm laut NHC starken Regen in die für ihre Trockenheit bekannten Bundesstaaten Kalifornien und Nevada bringen. In einigen Regionen wie der Mojave-Wüste und dem Tal zwischen Hoover-Damm und Lake Mead erwartet das Nationale Hurrikan-Zentrum sogar Tornados. US-Präsident Joe Biden, der sich mit seiner Familie im Urlaub am Lake Tahoe an der Grenze zwischen Kalifornien und Nevada befindet, wird nach Angaben des Weißen Hauses fortlaufend unterrichtet.

