Ein gekentertes Boot wird in St. Petersburg, Florida, an Land gespült. An der Küste Floridas stieg der Meeresspiegel nach Angaben von Gouverneur Ron DeSantis an manchen Stellen um bis zu sechs Meter an. Meteorologinnen und Meteorologen hatten im Vorfeld vor einer albtraumhaften" Sturmflut in den Küstengebieten gewarnt.