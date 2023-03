Hundeshow Crufts: Laufsteg für Vierbeiner

Auf den Hund gekommen

Bauch rein, Brust raus: Eine Hundebesitzerin bringt ihren Cockerspaniel am ersten Tag der Crufts in Position. Die Veranstaltung in Birmingham gilt als größte Hundeshow der Welt und ist unter Hundezüchtern eine Institution: Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus aller Welt reisen eigens für die viertägige Schau an. Insgesamt werden 2023 etwa 18.000 Hunde erwartet.