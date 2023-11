Am wichtigen Grenzübergang Torkham im Nordwesten Pakistans kamen tausende Menschen an, nachdem Pakistan wie angekündigt begonnen hatte, Afghaninnen und Afghanen ohne gültige Papiere zur Ausweisung in Sammellager zu bringen. Pakistan beherbergt mit rund vier Millionen Menschen den Großteil der afghanischen Diaspora. Davon sind nach Regierungsangaben 1,7 Millionen Afghanen illegal im Land.