Hund und Mensch - eine innige Beziehung

Ausstellung: "Treue Freunde. Hunde und Menschen"

Großer Hund in einer großen Stadt

Dieses Foto ist Teil einer Serie des israelischen Fotografen Amit Elkayam. Im Mittelpunkt steht die Dogge Hendrix (benannt nach Jimi Hendrix), die mit ihrer Besitzerin Kristina Justice in New York lebt. Das Magazin "The New Yorker" schrieb über die Serie: "Hendrix nimmt eine fast menschliche Qualität an (...) wie er Kerzen ausbläst auf dem Geburtstagskuchen oder sich zurechtmacht, um auszugehen."