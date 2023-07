Pakistans Frauen erobern die Bühne

Sie spielen allenfalls Mutter, Tochter, Schwiegermutter: das ist die Rollenauswahl. Nichts Individuelles, sondern Charaktere vom Fließband.

Bild: DW

Amtul will das ändern – und spielt deshalb in der Gruppe Khawatoons mit. „Khawateen“ heißt „Frauen“ auf Urdu, die Endung „toons“ spielt mit dem Wort „Cartoons“.

Bild: V. Juercke/DW

Bei den Khawatoons werden alle Rollen von Frauen gespielt, und vorsichtig testen sie die Grenzen dessen aus, was in Pakistan auf einer Comedybühne gesagt werden kann. Denn auch und gerade über schwierige Themen wie sexuelle Gewalt, Abtreibung oder das Verhältnis der Geschlechter sollte man in einer Comedyshow reden können, finden sie.

Eine Reportage von Vanessa Juercke.

