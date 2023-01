Iglu-Dorf, Zermatt, Schweiz

Dem Himmel ganz nah und auf Augenhöhe mit dem Matterhorn. Das gibt es in 2700 Metern Höhe in den Schweizer Alpen, in Zermatt. Im Iglu herrschen konstant Temperaturen um den Gefrierpunkt. Die frostige Nacht verbringt man, so man in der dünnen Luft schlafen kann, im Expeditionsschlafsack. Der wärmste Ort im Iglu-Dorf dürfte der Whirlpool sein - mit Blick in den Sternenhimmel.