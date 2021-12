Hotel-Legenden - Das Beau-Rivage in Genf

Das Beau-Rivage ist eine der ersten Adressen in Genf. Kofi Annan, Charles de Gaulle, der Dalai Lama, aber auch Stars wie Roger Moore oder Angelina Jolie gehörten und gehören zu den prominenten Gästen des Hotels. Es besticht nicht allein durch seine Größe, sondern durch seine Diskretion. Für diesen Wert steht das familiengeführte Haus seit Generationen. Der heutige Direktor Jacques Mayer lenkt die Geschicke des Hotels mit Humor und philosophischem Feinsinn. Auf den Spuren von Eleanor Roosevelt, der Witwe des amerikanischen Präsidenten Franklin D. Roosevelt, führt er das Filmteam in die Schatzkammer der Vereinten Nationen in Genf, die Bibliothek. Dort arbeitete die im Hotel residierende US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen an der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die 1948 verkündet wurden. Auch das Hotel selbst wurde mehrfach zur politischen Bühne: Der deutsche Journalist Sebastian Knauer erinnert sich an den Tag, an dem er den toten deutschen Ministerpräsidenten Schleswig-Holsteins Uwe Barschel in der Badewanne fotografierte. Und die amerikanische Investigativ-Journalistin Paula Dupraz-Dobias gibt Auskunft über das doppelte Antlitz von Genf zwischen "peace talks" und "money laundering", zwischen Friedensgesprächen und Geldwäsche.