Hotel-Legenden - Das American Colony Hotel in Jerusalem

Der Name "American Colony Hotel" geht auf eine amerikanische Pilgergruppe im 19. Jahrhundert zurück. In seinen Anfangszeiten lag das Grandhotel mitten in Olivenhainen außerhalb der Stadtmauer Jerusalems. Es ist ein Ort, an dem sich seit über hundert Jahren die zahlreichen Konfliktparteien die Hand reichen, zusammen essen oder trinken. Hier gehen Menschen aufeinander zu, die anderswo nicht miteinander reden. Dahinter steht die faszinierende Geschichte von Anna und Horatio Spafford, die nach mehreren tragischen Ereignissen mit einer Gemeinschaft strenggläubiger Christen aus Amerika ins Heilige Land zogen. Mit Fleiß und Geschick, ihrem Beharren auf Neutralität und Toleranz auch in politisch schwierigen Zeiten schufen sie ein Hotel in besonderer Lage, dessen Atmosphäre bis heute illustre Gäste aus Politik, Diplomatie, Literatur, Kunst und Schauspiel anzieht.