Hotel-Legenden - Das Adlon in Berlin

Kaiserzeit, Weimarer Republik, Drittes Reich, Kalter Krieg - wie kaum ein anderer Ort wird das Hotel am Pariser Platz zum Schauplatz der wechselvollen deutschen Geschichte. Und zu einem Haus, um das sich bis heute Legenden und Anekdoten ranken. Mord, Affären, Skandale sorgten dafür, dass der Name Adlon nicht nur das Feuilleton, sondern auch die Klatschspalten füllte. 1997 am alten Platz neu eröffnet, versucht das Haus heute wieder an seine schillernde Historie anzuknüpfen. Wieder ist es die bevorzugte Adresse von Königinnen und Präsidenten, von Popstars und Leinwanddiven. Gestützt auf neue, bisher kaum gezeigte Film- und Bilddokumente erzählt die Dokumentation von der hundertjährigen spannenden Geschichte des Hauses. Der Frage, was ausgerechnet das Adlon zu einem Mythos macht, geht der Film nach. Und er blickt hinter die Kulissen des neuen Adlon. Beobachtet Köche, Pagen, Butler, Zimmermädchen und Hostessen bei dem Bemühen, dem legendären Ruf des Luxushotels am Pariser Platz auch im 21. Jahrhundert gerecht zu werden.